"Cette incertitude nous empêche d’évoluer": le directeur de Marineland dans le flou après la promulgation de la loi anti captivité

À quoi va ressembler Marineland en 2026?

On ne sait pas. La loi a été promulguée il y a plus d’un an et les décrets d’application ne sont toujours pas sortis. Pour l’instant, on sait qu’avoir des dauphins et des orques sera interdit, sauf dans les établissements où ils sont autorisés.

On est en attente de deux décrets, celui qui définit ce qu’est un centre de recherche, celui sur les modes de représentations au public, et d’un texte réglementaire sur l’arrêt de la reproduction et des conséquences sur la santé des animaux.

2026, c’est demain. Vous avez bien quelques projets dans les cartons?

En attendant de savoir ce qu’on fait en 2026, nous avons l’été 2023 et ceux de 2024, 2025 et 2026 à préparer. Notre mission est d’accueillir le mieux possible le public, de le sensibiliser. Je peux vous parler de l’été en cours. Nous avons mis en place deux nouvelles représentations de dauphins pour proposer deux approches différentes : la relation soigneur animal, leur complicité, le matin ; et l’après-midi la capacité physique, le saut, la vitesse, les techniques de chasse.

Comment a évolué le parc ces dernières années?

En quelques années, on a basculé du spectacle à la représentation pédagogique.

On n’est plus dans le spectacle avec musique, boum boum, etc. Notre approche est différente. Nous nous attachons à sensibiliser le plus de personnes possible, à commencer par les enfants, pour qu’ils comprennent que ce monde-là, il faut le protéger. Le soigneur peut toucher l’animal, le visiteur non. Mais on propose des rencontres où le visiteur enfile des cuissardes pour aller dans l’eau jusqu’à mi-abdos, pour approfondir la présentation. Depuis 10 ans, nous avons une responsable d’éducation, recherche et conservation. On a créé un centre de réhabilitation de la faune sauvage [un hôpital pour tortues marines]. Mi-juin, la 19e tortue soignée à Marineland a été relâchée. Nous avons une personne qui coordonne un programme de recherche du monde entier : recherches énergétiques des orques pour mesurer le stress sur les animaux, recherches sur leur capacité à imiter le comportement d’autres animaux. Marineland participe au programme européen d’élevage des espèces menacées.

Les naissances se poursuivent?​

On a eu des naissances de bébés otaries qui nous ont réjouies. Une femelle qui a trois semaines et un mâle de deux semaines qui ne nage pas encore. On a eu beaucoup de naissances de manchots. Le parc est toujours en plein renouvellement. La loi [qui prévoit l’arrêt de la reproduction en captivité] ne s’applique que sur certaines espèces d’animaux, les orques et les dauphins.​

Imaginez-vous le parc sans orques ni dauphins ?

90% des visiteurs viennent pour les orques et les dauphins. Nous avons quatre saisons d’été à préparer, c’est loin quand on exploite un parc. On a une obligation de réfléchir à l’avenir, mais, par expérience, on sait qu’en France on a parfois tendance à ne pas faire appliquer les lois. C’est prématuré.

Dans quel état d’esprit êtes-vous?

On ne peut pas faire de gros travaux ni de gros projets car on ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait 8 ans que tout ce contexte politique incertain nous empêche d’investir, de nous agrandir, de mettre en place des nouveautés, construire un nouveau bassin, introduire de nouvelles espèces.

Or pour toute entreprise, ne pas investir c’est la pire des choses. On pense d’abord à faire notre métier, à nos salariés et leur famille, dans un climat hostile, bruyant. Mais nous sommes très fiers du travail accompli par les équipes.