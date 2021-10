Cette association azuréenne a lancé un dispositif de déménagement d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales

Qui? On a rencontré Loëtitia Mas, présidente de l'association Une voix pour elles, et Julie, jeune Niçoise qui a bénéficié du programme d'aide "On bouge 06".

Où? On a fait un tour entre Nice et Grasse.

Quand? On a commencé à se voir avant l'été 2021, mais l'interview avec Loëtitia Mas a eu lieu en septembre 2021.

Pourquoi? Cette association grassoise a lancé un concept innovant pour aider les femmes victimes de violences conjugales, et ça vaut la peine de partager l'information.

Comment? Après avoir été mise en relation par une structure sociale, les bénévoles du programme "On bouge 06" aident les femmes à effectuer des déménagements d'urgence, des emménagements et peut même stocker des affaires lorsque les bénéficiaires se retrouvent en structure d'urgence avant d'intégrer un nouveau logement.

