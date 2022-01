"C'est le chaos": le syndicat Snuipp 06 annonce 123 écoles fermées dans les Alpes-Maritimes, 75% des enseignants en grève

A Nice avant le départ du cortège, Gilles Jean, secrétaire départemental du syndicat Snuipp 06 a évoqué un "vrai ras-le-bol de la politique sanitaire dans les écoles".

"Cela change tout le temps, on ne comprend plus rien", a-t-il expliqué. On veut une école 'secure' pour pouvoir enseigner mais en ce moment, cela ressemble plus à une garderie."

Selon le syndicat, 123 écoles étaient fermées ce jeudi en raison de la mobilisation avec 75% d'enseignants en grève.

50 protocoles différents depuis le début de l'épidémie

"Depuis la rentrée de janvier, on est déjà 4 protocoles différents, une cinquantaine depuis le début de la crise. À chaque fois, il faut tout relire et s'adapter. On s'y perd et les parents aussi. Il faut absolument que Jean-Michel Blanquer et le gouvernement prennent conscience de ce qu'il se passe dans les écoles. C'est le chaos", a ajouté Gilles Jean.