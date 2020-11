C'est l'arnaque à la mode: cette Azuréenne raconte comment une fausse banquière l'a escroquée par téléphone

23 heures, le 11 novembre dernier. Vanina, qui habite sur la Côte d’Azur, est tirée de son sommeil par un appel sur son téléphone portable. À demi réveillée, elle décroche et entend alors une voix féminine qui lui explique appartenir au service fraude de la Caisse d’Épargne, banque où la jeune femme a sa domiciliation bancaire. Vanina est inquiète.

"Cette personne me dit qu’il y a eu beaucoup d’achats effectués sur mon compte et qu’il convient donc de vérifier. Comme je l’interroge sur son appel aussi tardif, elle m’assure que son service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et visiblement connaît mon identité, mon adresse, etc. Elle était très convaincante, comme peut l’être une véritable professionnelle du secteur, s’exprimait très bien et je ne me suis donc pas méfiée."

Mais ce qu’ignore encore celle qui exerce le métier de photographe, c’est qu’elle est en train de faire les frais d’une escroquerie. Une arnaque que son interlocutrice anonyme s’emploie à concrétiser… "Elle me précise vouloir lister les achats prétendument suspects et me demande de lui communiquer l’un après l’autre, les codes de confirmation que la banque va m’envoyer par SMS. Cela dure bien une demi-heure."

Le lendemain matin, nouvel appel de la banque. Cette fois-ci, c’est une véritable employée du service fraude qui est en ligne. Et qui s’enquiert de savoir si sa cliente a réellement effectué des achats en ligne pour un montant de presque… 5.000 euros.