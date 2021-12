"C'est difficile moralement": plus de 10.000 Azuréens vont passer le réveillon de Noël à l'isolement à cause de la Covid-19

L'épidémie de la Covid-19 va les priver de réveillon, de chapon... et de leur famille. Selon des données compilées par Nice-Matin, au moins 10.384 Azuréens vont devoir passer la soirée de Noël à l'isolement à cause d'un test positif à la Covid-19. Un nombre qui pourrait monter jusqu'à 14.000.

"C'est difficile moralement, témoigne Romain. Je n'ai déjà pas pu fêter Noël en famille l'année dernière à cause de mon travail. Cette année, c'est la Covid. J'appréhende de passer le 24 et le 25 seul. C'est nécessaire pour protéger mon entourage mais cela ne rend pas les choses plus faciles."

10 à 17 jours d'isolement

Les Alpes-Maritimes ont enregistré un nouveau record de contaminations à la Covid-19 jeudi 23 décembre avec 2.231 nouveaux cas positifs. Et les règles du gouvernement sont claires: si le test est positif l'isolement doit durer 10 jours à partir du test positif. Un isolement qui peut monter jusqu'à 17 jours en cas de présence du variant Omicron.