Ces pièces de Monaco qui affolent les collectionneurs et qui valent une petite fortune

Une pièce commémorative de 2 euros frappée en 2007 à l’effigie de Grace Kelly vendue 3, 4 voire 5.000 euros sur les sites d’enchères? Non, vous ne rêvez pas. "C’est la toute première pièce commémorative de Monaco, émise à 20.001 exemplaires", retrace Francesco Pastrone, marchand et membre du bureau de l’Association numismatique de Monaco.

Et le président de l’association, Christian Billard, de compléter: "Parce que c’est Grace Kelly, elle intéresse au-delà du marché des collectionneurs européens, jusqu’aux États-Unis".

Une pièce chaque année

Si l’image de la princesse donne une résonance particulière à cette pièce, ce n’est pas la seule frappée par Monaco qui affole les compteurs (lire ci-dessous). La popularité de la Principauté en fait un thème de prédilection de bon nombre de collectionneurs en tout genre, et la numismatique n’y échappe évidemment pas.



"Avec le passage à l’euro, la collection de pièces de 2 euros commémorative* a explosé. Aujourd’hui, sauf quelques émissions européennes, les seuls qui continuent de monter c’est Monaco", assure Francesco Pastrone. La Commission consultative des collections philatélique et numismatique de Monaco s’est assurée de cela.

Rembobinons. Depuis le 1er janvier 2002 et le passage à l’euro, la Principauté a le droit d’émettre des pièces libellées en euros à raison d’un volume annuel égal à 1/500 euros de la quantité de pièces frappées en France. Quota dans lequel elle a la possibilité d’émettre des pièces de collection libellées en euro, sans cours légal.

"Chaque pays de la zone euro peut frapper entre deux et trois pièces de 2 euros commémoratives par an. À Monaco, c’est une pièce par an. Comme pour le Vatican, Saint-Marin et Andorre. Parce qu’on ne fait pas partie de l’Union européenne", explique Hervé Samarati, webmaster pour l’Association numismatique de Monaco.

"On peut frapper dans la quantité qu’on veut. Dans ce cadre, la Commission numismatique et philatélique (qui siège au Palais) a décidé que Monaco frapperait environ 15 000 exemplaires par an", poursuit Francesco Pastrone. Un chiffre volontairement bas "pour maintenir l’intérêt".

Depuis 2013, la Principauté s’applique à sortir une pièce de 2 euros commémorative par an. Celles-ci sont imprimées dans l’usine de la monnaie de Paris, à Pessac. La moitié de l’émission est vendue via le Musée des Timbres et des Monnaies de Monaco, une partie va au Palais, une autre aux marchands monégasques.

Des pièces qui s’arrachent dès leur sortie

"Depuis cinq ou six ans maintenant, il n’y a plus de vente sur place au Musée. Il faut passer par internet", note Hervé Samarati. Un changement dans le mode de distribution qui n’est pas dû à une simple mutation numérique. "Le Musée a été obligé parce qu’il y avait la cohue. Les gens arrivaient à 2h du matin pour faire la queue. Il y avait la police pour éviter les débordements", se rappelle Francesco Pastrone.

Et le premier de poursuivre: "Les gens achetaient, revendaient sur le parvis et refaisaient la queue pour acheter d’autres pièces. C’était la folie." Une folie qui perdure en ligne. "En 4 ou 5 heures, tout est vendu."

Concrètement, ces pièces sont en vente au prix de 130 euros l’unité (120 euros les années précédentes). "Pendant une période d’un mois après la sortie d’une pièce commémorative, le marchand monégasque ne peut pas la vendre plus du double du prix affiché au Musée. Car, quand on a commencé, on ne savait pas si le Musée allait vendre tout de suite", confie Francesco Pastrone, en tant que membre de la Commission.

Ensuite, place à la spéculation. Et c’est là qu’il faut redoubler de vigilance. "Sur les sites de ventes aux enchères, il y a quand même de l’exagération. Sur eBay, par exemple, il faut regarder les ventes réalisées. Et encore, même là, il y a bidouille. Les vendeurs créent plusieurs adresses internet et ils déposent des enchères fictives. Si vous voulez vous lancer dans la collection de monnaie, soyez très prudent. Si vous achetez sur internet, 9 fois sur 10 vous risquez d’acheter n’importe quoi et trop cher", regrette Hervé Samarati.

Les numismates conseillent de s’adresser aux cercles numismatiques en cas de doute. Si vous êtes résident monégasque, sachez qu’il est possible d’adhérer à l’Association numismatique de Monaco. Celle-ci compte environ 140 membres et se réunit chaque premier lundi du mois.

* La pièce de 2 euros commémorative est la plus répandue mais il existe aussi des pièces commémoratives de 10, 20 ou 100 euros.

Rens. https://anmmc6.wixsite.com/anm-mc

2€, 10€ ou 20€, ces pièces emblématiques frappées par la Principauté

Parce qu’elles se revendent aujourd’hui trente fois leur prix d’émission ou parce qu’elles marquent un événement particulier de la vie du pays, comme le mariage du prince Albert II et de la princesse Charlène, certaines pièces commémoratives sont emblématiques pour les collectionneurs.



En voici 5, sélectionnées par l’Association numismatique de Monaco.

2€ Grace Kelly Frappée en 2007 à 20.001 exemplaires. Prix d’émission: 110€. Prix de vente: 3.200€ Photo Jean-François Ottonello.

20€ Rainier III Frappée en 2002. 3.500 exemplaires. Prix d’émission: 199€. Prix de vente: 1.089€

10€ mariage princier Frappée en 2011 4.000 exemplaires. Prix d’émission: 180€. Prix de vente: 250€

2€ Lucien 1er Frappée en 2012. 4.000 exemplaires. Prix d’émission: 70€. Prix de vente: 750€