Ces pays qui ont légalisé le mariage homosexuel

En Suisse, le oui a recueilli 64,1% des voix, selon le résultat définitif communiqué par le gouvenrement fédéral et tous les cantons du pays, y compris les plus conservateurs ont voté pour. Le pays rejoint ainsi les 15 pays européens qui ont légalisé le mariage pour tous et la trentaine d’Etats dans le monde.

Le Danemark, pionnier

En 1989, le Danemark devient pionnier en autorisant les premières unions civiles pour les couples homosexuels.

Légalisé dans 16 pays en Europe

Mais ce sont les Pays-Bas qui, en avril 2001, sont le tout premier pays à légaliser le mariage homosexuel, qui accorde plus de droits.

Depuis, 16 pays européens leur ont emboîté le pas: Belgique, Espagne, Norvège, Suède, Portugal, Islande, Danemark, France, Luxembourg, Irlande, Finlande, Malte, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni rejoints depuis ce dimanche par la Suisse.

Ils autorisent seulement l’union civile

L’union civile reste le seul statut autorisé pour les couples homosexuels en Hongrie, Croatie, Grèce, Chypre, Italie et République tchèque. Dans ce dernier pays, le processus législatif pour autoriser le mariage des couples de même sexe est en cours mais son issue est incertaine.

Légalisation rejetée en Slovénie

Les Slovènes, qui reconnaissent une union civile, ont rejeté en 2015 par référendum le mariage gay.

L’Estonie se démarque en 2014

L’Estonie est devenue en octobre 2014 la première ancienne république soviétique à accorder l’union civile aux homosexuels.

Roumanie: interdiction et forte abstention

En Roumanie, où le mariage gay n’est pas autorisé, un référendum visant à graver l’interdiction dans la Constitution a été invalidé en octobre 2018, en raison d’une forte abstention.

Canada: le premier du continent américain

Le Canada a été le premier pays du continent américain à légaliser le mariage homosexuel, dès juin 2005.

Les USA disent "oui" en 2015

Aux Etats-Unis, il faudra attendre juin 2015 pour que la Cour suprême légalise le mariage gay dans tout le pays, alors que 14 Etats sur 50l’interdisaient.

En 2019, le tout premier mariage homosexuel de l’histoire des Etats-Unis (1971) a été officiellement validé au terme d’une bataille judiciaire de près d’un demi-siècle. A l’époque, un fonctionnaire de l’état civil du Minnesota ne s’était pas rendu compte que les deux conjoints étaient du même sexe.

Six pays d’Amérique latine

En Amérique latine, six pays autorisent les mariages homosexuels: Argentine depuis juillet 2010, Uruguay, Brésil, Colombie, Equateur depuis 2019, Costa Rica depuis 2020.

Processus en cours au Chili

Au Chili, où un pacte d’union civile est en vigueur pour les couples de même sexe, le mariage a été autorisé par le Sénat en juillet 2021 mais le processus législatif n’est pas terminé.

Autorisé dans 16 États du Mexique

La ville de Mexico avait été, dès 2007, la première en Amérique latine à autoriser les unions civiles entre personnes du même sexe, avant de légaliser le mariage en 2009, devenu progressivement autorisé dans la moitié des 32 Etats mexicains.

Cuba renonce avant un prochain référendum

Cuba, devant le rejet d’une partie de la population et des Eglises catholique et évangélique, a renoncé à inscrire le mariage gay dans sa nouvelle Constitution adoptée en 2019. Au printemps 2021 a été créée une commission chargée de rédiger un nouveau Code de la famille, qui devrait inclure le mariage homosexuel avant d’être soumis à référendum.

Taïwan, seul en Asie

A Taïwan, le Parlement a légalisé en 2019 le mariage entre personnes de même sexe, deux ans après une décision historique en ce sens de la Cour constitutionnelle.

Au Japon, la non-reconnaissance jugée anticonstitutionnelle

Au Japon, le tribunal de première instance de Sapporo (nord) a jugé en mars 2021 que la non-reconnaissance du mariage entre personnes du même sexe était anticonstitutionnelle, une première.

Israël timide exception

Au Moyen-Orient, très répressif, Israël constitue une timide exception. Sans être illégal, le mariage gay n’y est pas possible, faute d’institution habilitée à le prononcer, mais est reconnu quand il a été contracté à l’étranger.

La Nouvelle-Zélande précède l’Australie

En Océanie, la Nouvelle-Zélande a légalisé le mariage homosexuel en 2013. L’Australie n’a autorisé de telles unions qu’en décembre 2017, par un vote du Parlement.

L’Afrique du Sud, une exception

Sur un continent africain où une trentaine de pays interdisent l’homosexualité, l’Afrique du Sud se démarque, ayant légalisé depuis 2006 le mariage gay.