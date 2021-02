Ces deux initiatives qui mettent les femmes à l'honneur à Monaco

Le fruit de cinq années de travail, à la rencontre de mères de tous les horizons. Leur point commun: toutes vivent à Monaco (ou y vivaient quand les portraits ont été capturés). Tout a commencé lors du retour de l’artiste en terres monégasques.

"Quand j’étais enfant, je venais passer les vacances chez mon père qui habitait à Monaco. Puis, je suis revenue y vivre avec mes deux garçons. Ils avaient alors 2 et 4 ans et j’ai découvert la Principauté autrement: son attachement aux valeurs familiales, son multiculturalisme…", explique la photographe.

Elle rend hommage à cette Principauté multiculturelle à travers 50 portraits de femmes, mères de famille, qu’elle décline autour de six thématiques: l’éducation, le sport, la culture, le système sanitaire, la sécurité et la sensibilisation à l’environnement. Des textes, écrits en français et en anglais, viennent également accompagner les photos.