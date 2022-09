Ces clubs de foot professionnels qui ont choisi de se déplacer en train plutôt qu'en char à voile

Certains grands clubs ont d'ores et déjà commencé à montrer le bon exemple. Il y a un mois, c'est sur le quai de la gare de Liverpool qu'ont été aperçus les Reds de Jurgen Klopp, en partance pour Londres afin d'affronter Fulham en ouverture de la Premier League pour un déplacement qui n'aura pas duré plus de deux heures.

Car si la question a fait rire l'entraîneur du PSG et son attaquant Kylian Mbappé à la veille du premier match de l'équipe de Ligue des Champions, elle n'est pas si saugrenue.

La sortie de l'entraîneur du Paris SG Christophe Galtier, qui a proposé que son équipe fasse ses prochains déplacements en "char à voile" , plutôt qu'en avion comme elle l'a fait ce week-end pour se rendre à Nantes, a fait réagir lundi en pleine polémique sur les jets privés et leur impact sur le climat.

Une pratique qui ne date pas de cette année pour le club anglais. Dès 2018, ses joueurs se déplaçaient déjà en train pour aller affronter un autre club de Londres, en l'occurrence les Spurs de Tottenham.

Quand les Turinois prennent le train

Les Italiens de la Juventus Turin, qu'affrontent justement les Parisiens ce mardi soir, sont aussi habitués à prendre le train pour leur déplacement.

En mai dernier, le club italien communiquait sur ce déplacement à bord du Frecciarossa, son train haut de gamme, en vue d'un déplacement à Sassuolo, pour un voyage de 3 heures. Et malgré les masques qui cachaient leur visage, on ne sentait pas Cristiano Ronaldo et Giorgio Chiellini traumatisés par cette expérience.