Cérémonie simplifiée, présence de la famille du premier mariage de Camilla... ce que l'on sait à un mois du couronnement de Charles III

Cérémonie religieuse, fêtes de voisinages et éventuelle présence d'Harry et Meghan... A un mois du couronnement du roi Charles III, les préparatifs s'affinent pour cet évènement que le monarque souhaite plus sobre et moderne que celui de sa mère, Elizabeth II, en 1953.