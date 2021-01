Centres commerciaux fermés à partir de dimanche, lesquels pourraient être concernés dans les Alpes-Maritimes?

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce vendredi soir la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres. Lesquels sont concernés par cette mesure dans notre département? On fait le point.

"Les centres commerciaux non alimentaires, d'une surface supérieure à 20.000 mètres carrés, c'est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage des populations, seront fermés dès lundi", a déclaré Jean Castex ce vendredi soir, à l'issue d'un conseil sanitaire de défense. Cap3000 FERMé, Polygone Riviera AUSSI? Dans les Alpes-Maritimes, Cap3000, avec ses 135.000 mètres carrés de surface commerciale, est concerné par la mesure, de même - a priori - que Polygone Riviera, qui s'étend sur près de 70.000 mètres carrés. Le second serait-il épargné car la déambulation s'y effectue à l'extérieur? Rien ne permet de l'affirmer pour le moment. Nicétoile juste en dessous de la jauge En centre-ville de Nice, avenue Jean-Médecin, Nicétoile totalise 19.600 mètres carrés de surface commerciale. Juste en dessous de la jauge annoncée par le Premier ministre. Suffisant pour échapper à la fermeture forcée, ou le centre commercial de centre-ville sera-t-il lui aussi considéré comme "favorisant le brassage des populations"? Quant au centre commercial Lingostière qui doit être inauguré demain, il s'étend sur près de 27.300 mètres carrés, dont 16.340 mètres carrés de surface alimentaire, il ne sera donc pas concerné par la mesure de fermeture.