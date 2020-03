"Ce qu’on m’a volé, on ne pourra jamais me le rendre": violée à 15 ans par son entraîneur, Sarah Abitbol raconte son combat

Jusqu’à franchir le gué. Les larmes à la main. Les angoisses au corps. Mais franchir le gué. Pour exister. Dénoncer. Renaître aussi...

Car sinon, sous la chape de silence, qui se souviendrait du monstre ? Des murmures du prédateur de la nuit ? De celui qu’elle appelait monsieur...

La petite étoile, plongée si longtemps dans le noir, a décidé de briser l’omerta. Non sans souffrance. Mais qu’importe les éclaboussures lorsqu’en toute impunité on vous a volé votre arc-en-ciel... "J’ai essayé d’avoir une existence normale. De faire avec ce poids. Mais j’étais une handicapée de la vie..."

Derrière les médailles, les pirouettes, les paillettes. Derrière Abitbol, il y avait Sarah. Et son secret.

"Comment pouvais-je dire à maman “il s’est passé ça” ? Je me sentais honteuse. Coupable même. Alors je me suis tue. J’ai subi. Jusqu’à prendre la décision de témoigner..."

D’écrire et décrire son calvaire. Même si, aux prémices de ses confessions, il n’était pas question de livre. Plutôt d’une enquête sur les agissements de son violeur, Gilles Beyer. "En fait, le mouvement #MeToo a déclenché quelque chose en moi. Il y a aussi eu Les Chatouilles, la pièce d’Andréa Bescond. Elle m’a interloquée. Enfin le film La Consolation. Tout ça m’a travaillée..."

Bruno Solo, aussi, a joué un rôle majeur dans sa remontée à la surface. "Il m’a dit “les langues se délient. Parle toi aussi.” Il m’a secouée et pas toujours gentiment."

À l’autre bout de l’Atlantique où elle entraîne, la patineuse a hésité malgré tous ces signes. Avant d’apprendre que "[son] agresseur était encore en place. Là, j’ai agi".

Un coup de fil à Solo. "Il faut que tu m’aides. Je veux joindre Flavie Flament." Le lien est tissé entre les deux femmes. Les deux esquifs brisés sur l’écueil de l’ignominie.

"“On est là” m’a glissé Flavie. Elle m’a ensuite donné le numéro d’une journaliste, Emmanuelle Anizon. Tout a démarré comme ça..."

Durant près de quatre mois, les investigations prennent forment. "Pour trouver des victimes pour lesquelles il n’y avait pas de prescription."

Enfermée dans sa voiture - "pour que ma fille n’entende rien" - Sarah échange avec Emmanuelle. Mais la mission avorte. "J’ai dit stop. C’était trop difficile..."

"Ce n’est pas normal que je n’ai pas le droit, moi aussi, au bonheur"

Pas question toutefois de faire machine arrière. "Alors pourquoi pas un livre ?" La proposition prend forme.

Les phrases s’ancrent sur les pages blanches. "Mon mari était contre. Ma mère pour. C’est vrai que remuer le passé, c’est très compliqué..."

Le temps de l’écriture, Sarah est plus distante. Elle s’interroge sur le bien-fondé de sa démarche. Devenue croisade. Un Everest même.

Tel était d’ailleurs le nom de code chez l’éditeur Plon de : "Un si long silence". "Rien n’a filtré sur son contenu et la date de sa sortie. Et le jour J, j’ai eu très peur." Au point de cacher son exemplaire à la maison. "Une façon de me cacher aussi..."

Silence au bout du fil. Battements de cœur. Le papillon aux ailes abîmées reprend son vol. "Je ne m’attendais pas à un tel séisme. Mais il le fallait."

Pour que la honte change de camp. "C’est l’agresseur le coupable. Et si je fais tout ça c’est pour sauver des femmes, des enfants. Il faut arrêter de subir !"

De se sentir proie. La confiance en miettes. De ne plus oser sortir de chez soi. Voyager seule. "Je ne pouvais plus continuer de la sorte. Ce n’est pas normal que je n’ai pas le droit, moi aussi, au bonheur..."

Au bonheur simple à goûter au fil de l’eau du temps qui passe. En famille. Avec les amis. Sans craindre d’être enveloppée par une épaisse part d’ombre...

"Je ne me sentais plus moi-même. Mais l’écriture a été une thérapie et, là, ça commence à me faire du bien. Même si ce qu’on m’a volé, on ne pourra jamais me le rendre..."

V. I. O. L.

"Ce fameux mot, je n’arrivais pas à le dire. Même à le coucher sur le papier. D’ailleurs je ne voulais pas qu’on mette le sous-titre “Violée à 15 ans par son entraîneur” sur la jaquette du livre."

Finalement, Sarah a cédé. "C’est violent. Mais il le fallait."

Comme se rendre à la brigade des Mœurs. Se mettre à nu durant 7 heures. "J’ai été auditionnée par une femme en civil. Elle m’a mise à l’aise et cette étape faisait partie de ma guérison..."

De son combat dont elle ne regrette pas les premières joutes. "J’ai reçu des messages de soutien incroyables. Des gens m’arrêtent dans la rue. Me remercient d’avoir parlé. Me confient que ça leur a donné la force aussi de dépasser leur peur..."

"Après ce que j’ai vécu, j’ai toujours été méfiante"

La peur qui a bloqué son cœur. Pelletée de chaux vive sur l’amour naissant de ses 15 ans. "Après ce que j’ai vécu, j’ai toujours été méfiante. Où que j’aille, j’avais une petite alerte dans ma tête. Il fallait que je sois accompagnée..."

La peur, elle doit changer désormais de rive. S’abattre tel un fléau sur les ogres avides de princesses aux petits pois. "Car un viol est inexcusable et ses excuses (à Gilles Beyer, NDLR) ne servent à rien. Une de mes victoires, c’est qu’il ne puisse plus sortir de chez lui sans être montré du doigt. Etre traité d’agresseur. C’est comme un procès !"

Qui ne se tiendra pas. "On se bat aussi pour ça. Pour la non-prescription de tels faits. Marlène Schiappa - la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations - y est très attentive. J’ai bon espoir..."

L’écoute et la réaction, également, de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, l’a confortée dans sa farouche volonté de faire bouger les lignes. "Son ministère a pris des mesures incroyables. J’ai été très touchée et honorée. Mais il ne faut rien lâcher pour que mon combat ne tombe pas aux oubliettes..."

D’où la création de son association "afin d’aider les victimes. D’intervenir aussi en amont dans les clubs, les écoles". Leur donner goût à l’Amour. "L’amour qui peut être magnifique..."

V. O. L. Vole. Sarah. Enfin, le monde te tend les bras. Et, surtout, rêve. Le i s’en est enfin allé grâce à ta voix...

Silence...

Du côté de la Fédération française des sports de glace, c’est silence radio. "Je n’ai pas reçu un coup de téléphone même si certains se disent très peinés par mon histoire. En même temps, je pense que certains m’en veulent. Imaginez un peu : la petite Sarah a balancé une bombe nucléaire..."

La petite Sarah à l’origine de la démission du président Didier Gailhaguet. "Ma première victoire en fait. Mais il y a encore du travail pour nettoyer cette Fédération en profondeur. Pour qu’elle soit clean !"

palmarès

Née le 8 juin 1975 à Nantes.



Avec son partenaire Stéphane Bernadis, elle remporte, en 2000, une médaille de bronze aux championnats du monde.



Ils remportent également 7 médailles aux championnats d’Europe (bronze et argent), 3 Grands Prix internationaux et 10 championnats de France.