Ce qu'il faut savoir au lendemain du chant insultant entonné par certains supporters de l'OGC Nice face à l'AS Saint-Etienne

Que s'est-il passé? 9ème minute de jeu lors de la rencontre opposant, ce mercredi soir, l'OGC Nice à l'AS Saint-Etienne dans le cadre de la 36eme journée de Ligue 1: des chants résonnent dans les travées de l'Allianz Arena. "C’est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau, Emiliano sous l’eau, Emiliano sous l’eau", chantent des supporters à la place des paroles d’origine: "C’est un Argentin, qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano Sala". Habituellement, ce chant est repris par les supporters nantais à la 9eme minute de chaque rencontre pour rendre hommage à l'attaquant argentin, porteur du numéro 9, et décédé dans un accident d'avion au-dessus de La Manche en janvier 2019. Ce chant abject parodié par quelques supporters niçois intervient quatre jours à peine après la finale de la coupe de France perdue par les Niçois face au FC Nantes (0-1). La réaction de Christophe Galtier Si la rencontre a suivi son cours normalement, conclue par la victoire des Niçois (4-2), Christophe Galtier, l'entraineur des Aiglons, n'a pas été tendre en conférence de presse. "Je n'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. Au nom de mon vestiaire, de mon staff, de mes joueurs, je présente mes excuses à la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes. " Le coach niçois n'a pas attendu d'être relancé pour enchaîner. "Ces personnes, elles n'étaient pas beaucoup mais elles n'étaient pas que trois. Et si elles veulent venir au centre d'entraînement je leur dirai la même chose. On dit que les tribunes sont le reflet de notre société. Si c'est ça notre société, on est dans la merde. (...) J'ai entendu ce qui a été dit à l'encontre de Stéphanie Frappart, jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas elle qui nous a fait perdre la finale." Christophe Galtier a fini son point presse en s'adressant aux concernés: "C'est surréaliste, je n'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux si c'est pour insulter des morts ou envoyer des bouteilles. On gagnera sans ces personnes-là."

💥 Les mots très forts de Christophe Galtier, ulcéré après le chant des supporters niçois sur la mort d'Emiliano Sala. pic.twitter.com/4PYCAmbzLR — RMC Sport (@RMCsport) May 11, 2022

Le club de Nice condamne "avec la plus grande fermeté" Le club a, dès 21 heures, condamné "avec la plus grande fermeté le chant", dans un communiqué: "Le club ne reconnait en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters. L’OGC Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala." "La connerie humaine n'a pas de limite" dénonce l'entraineur du FC Nantes De son côté, et alors que le club jouait face à Rennes ce mercredi, le FC Nantes a découvert avec "effroi" la teneur des chants de certains supporters de l'OGC Nice et ne peut que condamner fermement de tels agissements dégradant la mémoire d'Emiliano Sala. Par la même occasion, "le FC Nantes tient à remercier l'OGC Nice et son entraîneur Christophe Galtier pour leur soutien et leur condamnation ferme de tels propos", indique le club dans un communiqué. Interrogé sur la question, Antoine Kombouaré, l'entraineur des Canaris n'a pas manqué de réagir: "Ces mecs-là n'ont rien à faire dans un stade. Il faudrait les bannir, vraiment. C'est honteux. J'ai de la peine pour la famille d'Emiliano. Je savais que les supporters pouvaient être violents, cons, mais là..."

« Pas de mots pour décrire la connerie de ces gens » La réaction d’Antoine #Kombouare sur les chants des supporters de l’ @ogcnice chambrant l’ancien Nantais Emiliano #Sala @CanalFootClub @FCNantes pic.twitter.com/xVXjHVHuJS — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) May 11, 2022

Le maire de Nice veut "identifier ceux qui en sont à l'origine" Au lendemain de ce chant, la séquence ne passe pas et la polémique grandit. Christian Estrosi a demandé ce jeudi matin que soient identifiés les supporters à l'origine de ce chant du plus mauvais goût. "Suite au chant abject entendu hier pendant le match de l'OGC Nice, je demande que soient identifiés ceux qui en sont à l'origine et qu'on instruise cela avec la plus grande fermeté. Ils se sont disqualifiés d'eux-mêmes pour être dignes de supporter notre club", s'est écrié le maire de Nice via son compte Twitter.