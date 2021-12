Ce que recommandent les gériatres pour "protéger sans isoler" durant les fêtes, les personnes âgées résidentes en EHPAD

Protéger sans isoler les personnes âgées. Tel est le message que le CNPG souhaite faire passer alors que la France est en pleine cinquième vague de Covid-19.

Ce vendredi 17 décembre, le Conseil national professionnel de gériatrie appelle à faire preuve de "tact et mesure" pour "protéger sans isoler" les personnes âgées résidentes en maisons de retraite médicalisées, lors des contacts avec leurs proches à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Cet organisme qui représente tous les médecins gériatres de France appelle, dans un communiqué, à "conférer une couverture vaccinale maximale en procédant au rappel, tant auprès des résidents" des Ehpad "que des professionnels y exerçant, et ce sans attendre le délai de cinq mois".

Des recommandations du ministère, à venir

Alors que la France fait face à une cinquième vague de Covid, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, précisera lundi les consignes sanitaires en Ehpad et fera "des recommandations à l'approche des fêtes de Noël".

La contamination d'une personne - un résident ou un professionnel - "ne justifie pas de contraindre les résidents indemnes de l'affection d'être soustraits des visites de leurs proches dès lors que certaines conditions sont réunies", estime pour sa part le CNP de gériatrie. "Pour les personnes cas contact et cas confirmés au sein de l'établissement, les règles qui doivent s'appliquer sont les mêmes que celles en vigueur pour l'ensemble de la population", recommande-t-il.

Les résidents ou professionnels testés positifs au Covid, symptomatiques ou non, vaccinés ou non, "doivent être isolés (résidents) ou en éviction (professionnels) pendant 10 jours", la levée de l'isolement ne se faisant qu’à condition d'un test PCR négatif. Les résidents non vaccinés doivent être "protégés de tout contact potentiel avec une personne susceptible de transmettre le virus".

Le CNP recommande l'arrêt de toute activité collective sans masque

Le CNP recommande dans ce cas la prise de repas en salle à manger sectorisés de manière à limiter les possibilités de rapprochement entre ces résidents à risque et les cas contacts négatifs qui ne sont pas isolés.

Cela implique également l'arrêt de toute activité collective sans port du masque: chant, goûter en dehors des salles à manger sectorisées.

Les résidents qui ont un schéma vaccinal complet et un rappel doivent pouvoir bénéficier des visites de leurs proches dès lors que l'ensemble des gestes barrières sont respectés, estime le CNP.