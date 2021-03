Ce que préconise le Conseil Scientifique dans son avis: des mesures "ciblées", "locales" et "anticipées"

Une intuition sans doute un peu renseignée. Alors que la France doit, selon les dires d'Emmanuel Macron, s'attendre à de possibles nouvelles mesures dans les jours qui viennent, Renaud Muselier, président de la Région Sud a fait part de son sentiment, sur France Bleu Azur, ce mardi 16 mars.

D'après lui, le gouvernement pourrait prochainement étendre les mesures à l'ensemble de la région. "À mon avis", toute la région Paca devrait être prochainement "confinée le week-end". "Dans le vent de panique actuel, je pense que le gouvernement va régionaliser les mesures déjà prises (...) Selon les bruits que l'on entend, toute la région Sud devrait être confinée le week-end". Et de poursuivre: "Et peut-être même la semaine."

Vers un confinement similaire à Novembre dernier?

Dans les faits, la forme que pourrait prendre ces mesures, décrites par Renaud Muselier, ressemble à ce que nous avions connu lors du confinement de novembre dernier avec le maintien des écoles ouvertes. Mais que dit justement, le Conseil Scientifique, chargé d'éclairer Emmanuel Macron, sur ce sujet? Le confinement est-il une voie de sortie de crise possible?

Dans son avis publié le 12 février dernier, le Conseil Scientifique préconisait déjà des mesures localisées. Dans son avis pas franchement rendu public daté du 11 mars et simplement publié sur le site des Echos, quatre scénarios sont présentés. Parmi eux, la stratégie de l'immunité collective, celle du Stop and Go, celle du Zéro Covid et enfin, la stratégie proposant une "réponse anticipée, régionale, ajustée et ciblée".

Cette stratégie est celle qui, semble avoir la préférence du gouvernement, si l'on en croit les déclarations récentes: Emmanuel Macron disait ce lundi 15 mars suivre l'évolution de l'épidémie "ville par ville, territoire par territoire". Pour le Conseil Scientifique, elle présente plusieurs intérêts.

Le premier est l'application des "mesures de restriction là où la circulation du virus est la plus forte en permettant aux autres régions, moins impactées, de ne pas subir ces mesures de restriction", explique l'avis. Ensuite, cette stratégie doit permettre "de proposer en amont des mesures régionales permettant de limiter le nombre d’infections et de diminuer la morbi-mortalité associée à l’épidémie".

Les mesures de freinage doivent être prises de façon précoce et avec anticipation

Une stratégie qui repose donc sur des mesures très locales mais prises de façon précoce mais aussi sur la surveillance des indicateurs que sont l'incidence, la proportion des variants, le taux d'occupation des réanimation ainsi que le nombre de personnes vaccinées. "Autant de critères permettant de qualifier la dynamique et la sévérité de l’épidémie", dit-il. Le tout, pour mettre en place des restrictions au niveau régional.

Un bémol toutefois, si cette stratégie présente un intérêt net pour les régions moins touchées, le Conseil scientifique "rappelle cependant que cette réponse régionale devrait se faire de préférence en anticipation". De plus, il insiste sur le fait que "dans les régions les plus touchées, il s’agira de freiner la progression épidémique avant d’atteindre la saturation des lits de soins critiques, sachant que l’efficacité de mesures sur l’occupation en réanimation ne se ressent qu’après un délai d’au moins 2 semaines".

Des mesures locales dans quel but?

Par cette approche anticipée et locale, le Conseil Scientifique estime que cela permettrait "de préserver le système de soins, garder la morbi-mortalité à des niveaux bas et limiter l’intensité et la durée des mesures contraignantes". En d'autres termes, ne pas attendre d'avoir un plateau trop haut, comme c'est le cas en Île de France ou dans les Alpes-Maritimes mais plutôt l'inverse. Agir rapidement et suffisamment tôt pour éviter une flambée du taux d'incidence et voir affluer les malades deux semaines plus tard. Ainsi, les scientifiques recommandent d'appliquer "des mesures de freinage précoce et anticipatif", de manière "régionale, adaptée et ciblée".

Actuellement, plus de 4200 patients sont soignés dans les services de réanimation en France soit 10% de plus au cours de la semaine passée. Et plusieurs régions comme la région PACA et l'Île de France voient leurs indicateurs virer au rouge, avec un taux d'incidence supérieur à 400 et un niveau de tension hospitalière dépassant celui de la deuxième vague. Alors n'est-ce pas un peu tard pour prendre des mesures qui doivent être anticipées?