Ce que le pass vaccinal va changer dans nos vies

Depuis samedi, les règles du pass sanitaire ont changé pour les majeurs, de 18 ans et un mois à 64 ans. Il faut justifier d’une injection de rappel dans les temps pour bénéficier du pass sanitaire et aller, par exemple, au restaurant. C’était déjà le cas pour les plus de 65 ans. À partir du 15 février, la donne doit encore évoluer puisque le délai de validité sans rappel passera théoriquement à 4 mois au lieu de 7.

Mais entre-temps, c’est le pass vaccinal qui aura fait son apparition. Il a été adopté dimanche par le Parlement, le Conseil constitutionnel doit se prononcer, l’entrée en vigueur étant souhaitée par le gouvernement autour du 20 janvier - c’est donc imminent.

Le pass sanitaire ne suffira plus pour visiter un musée, fréquenter un club de sport, se rendre au cinéma ou emprunter un train, autocar ou avion pour se rendre dans une autre région. Non plus pour s’asseoir au bar ou commander le plat du jour dans un restaurant. Dès 16 ans, un schéma vaccinal complet sera exigé, soit, le plus souvent car cela dépend du vaccin, trois injections. Ou deux si l’on peut justifier d’avoir contracté le virus par le passé. En revanche, ce pass vaccinal ne sera pas exigé pour visiter un proche à l’hôpital ou pour recevoir des soins qui auraient été programmés.

L’hôtellerie-restauration vent debout

Difficile de s’y retrouver. Mais on sait d’ores et déjà qu’en cas de présentation d’un "faux" pass - celui, par exemple, d’un ami -, on s’expose à une amende de 1.000 euros, contre 135 aujourd’hui. Subtilité supplémentaire: les fautifs, s’ils se repentent en s’engageant dans le parcours vaccinal, pourraient éviter cette sanction.

Les restaurateurs, eux aussi pénalisés en cas de contrôle défaillant, sont vent debout contre la perspective de devoir vérifier l’identité des clients en cas de doute. Mesure assouplie par le Sénat, une "faculté" de contrôle se substituant à l’obligation initialement prévue. "Nous sommes toujours considérés comme une variable d’ajustement", déplore Denis Cippolini, président de l’Umih 06 (Union des métiers et de l’industrie de l’hôtellerie). "Nous avons été les premiers à appliquer les gestes barrières et à respecter les obligations. Les premiers aussi à faire vacciner tout le personnel. Les premiers pénalisés par la suppression des événements de fin d’année ou par le télétravail. Aux rares clients que nous avons encore, demander une pièce d’identité? C’est non."