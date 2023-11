"Ce que j'ai vu m'a halluciné": après deux ans de prison, Pierre Botton sort un nouveau livre pour raconter sa détention et régler des comptes

Il se présente comme "un délinquant financier" mais aussi "spécialiste de l’univers carcéral en France".

La première fois qu’il a été condamné, pour abus de biens sociaux, c’était en 1996¹. Durant les 602 jours que durera sa détention, il franchira les portes de sept établissements pénitentiaires différents, dont celui de Grasse.

"Investi dans la lutte contre la récidive", il va créer une association en 2013, "Les Prisons du cœur", rebaptisée plus tard "Ensemble contre la récidive" et aujourd’hui dissoute.

Vingt-cinq ans plus tard, rebelote! Il est à nouveau incarcéré durant deux ans, pour les mêmes faits. Cette fois, c’est à la prison de la Santé à Paris qu’il purgera sa peine.

De ces années de détention est né son tout dernier livre "QB4 - Ce qui se passe en prison est pire que ce vous croyez" sorti le 2 novembre.

Vous êtes condamné en première instance le 2 juin 2020 pour avoir détourné l’argent de votre association d’aide aux prisonniers, à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt et 150.000 euros d’amende. Vous ne niez pas les faits, mais vous n’acceptez pas la peine. Pourquoi?

Ce que j’ai fait pendant douze ans pour les détenus n’a pas plu et ne plaît toujours pas d’ailleurs. Et je trouve dément d’avoir pris cinq ans et d’être arrêté à la barre même si je n’étais pas au tribunal ce jour-là. Le président pensait que j’étais à Nice ce jour-là pour fuir par Monaco, c’est faux, j’étais à Paris et l’audience était censée être reportée. Je pense que des trafiquants de drogue ne subissent pas ce même traitement.

60% des détenus récidivent

Mais vous étiez récidiviste…

Ce qui montre l’échec de la pénitentiaire. Je suis très représentatif de ça. Savez-vous que 60% des détenus récidivent? Je ne fuis pas mes responsabilités, mais lorsque vous êtes incarcéré, ça ne sert à rien. Les gens ont envie que ceux qui commettent une faute aillent en prison et je ne conteste pas. En revanche, pourquoi faire? Quelle est l’utilité de la prison? Est-ce que moi j’ai rencontré un comptable, quelqu’un des impôts, quelqu’un à qui j’aurais pu faire du mal? Jamais. A quoi a servi ma détention pour la société?

Vous étiez en détention à la prison de la Santé, dans le quartier réservé aux personnes vulnérables, aux personnalités médiatiques, aussi surnommé "quartier VIP". Pouvez-vous nous le décrire?

Il est composé de 18 cellules dont deux doubles. Il est situé au dernier étage d’un quartier qui s’appelle le bâtiment 4, le QB4. Aujourd’hui il n’a plus rien de VIP, tout le monde est mélangé. C’est très important de le préciser, ce quartier est situé juste en dessous de celui des nouveaux arrivants (QA). Ces détenus vont alors rencontrer tout ce qui concerne la pénitentiaire comme les médecins, le directeur… Ils seront évalués pour savoir où on va les mettre ensuite. Le QB4 est dans une position très privilégiée pour avoir accès à ces personnes qui sont encore sous le choc carcéral. Ils deviennent une proie pour les gens qui veulent les manipuler.

Vous avez écrit ce livre lorsque vous étiez en prison. Qu’est-ce qui vous a amené à le faire?

On m’a mis dans une cellule qui donnait sur la cour des promenades des petites peines. Ce sont les délinquants qui ennuient les Français comme les dealers ou encore les voleurs de voitures. Ce que j’ai vu m’a halluciné. Aujourd’hui, je me considère comme un lanceur d’alerte.

La prison c’est plein de magouilles

Ce ne sont plus les mêmes détenus qu’il y a vingt-cinq ans?

Non, plus du tout. Il y a une telle violence dont vous n’avez pas idée. Il y a une bagarre par jour et les surveillants n’osent même pas rentrer en promenade. C’est très impressionnant. Une fois, j’ai même cru qu’il y en avait un qui était mort. Ce qui a surtout changé c’est le rapport surveillants-détenus et les détenus sont de plus en plus jeunes. La prison c’est plein de magouilles. Tout rentre et circule: la drogue, l’argent, les téléphones. Ce sont des conséquences de la surpopulation carcérale. Le pays comptait 74.513 détenus en juillet. C’est un record!

Les surveillants à la Santé sont-ils encore à même de faire régner l’ordre en prison?

Le surveillant n’a plus de pouvoir. Un ancien surveillant proche de la retraite m’a dit qu’au QH6, ce sont les détenus qui protégeaient les surveillants. Certains sont ingérables. A la Santé, le taux d’absentéisme des surveillants tourne autour de 40%. La plupart d’entre eux sont en plus très jeunes. Les détenus sont capables d’agir à l’extérieur. De faire brûler la voiture d’un surveillant par exemple. C’est comme le harcèlement scolaire, c’est soit tu te tais, soit tu changes d’établissement.

Pourquoi dites-vous que la prison n’est pas la meilleure des solutions?

Je crois que cette sanction qu’est l’enfermement donne encore plus envie aujourd’hui d’aller contre les lois de la République. Encore une fois, je ne dis pas qu’il ne faut pas de sanctions, mais la prison n’est pas la meilleure des solutions. Parce que les gars ressortent plus durs que ce qu’ils ne l’étaient en arrivant. Personne n’arrive à les gérer. Les parents, l’école, la police… Personne n’a réussi. Ce sont des gamins qui n’ont pas été élevés dans un bon milieu. Pour eux c’était la came, les armes et la religion. Ces petites peines il faut les confier aux Epide. Ce sont des centres quasi militaires qui cadrent les jeunes en détresse.

En parlant de religion, vous consacrez de nombreuses pages à la radicalisation en prison. Vous écrivez: “Le renoncement du cadre républicain au profit des règles communautaires ouvre un boulevard à la radicalisation”.

En prison, vous avez des appels à la prière en pleine nuit et en début de soirée. En promenade, j’échange avec un individu qui est pour moi un imam autoproclamé en lui disant que ce n’est pas possible de diffuser ça. J’ai d’ailleurs été menacé par la suite et insulté de mécréant. On a des hommes en prison qui cautionnent la violence et s’en servent pour manipuler et radicaliser les autres détenus. J’ai déjà entendu dire: “Il faut faire comme les frères Kouachi”², “moi, je voulais avec les frérots faire la même chose et tout cramer”, “Allah va nous sauver”.

J'étais horrifie

En prison vous avez d’ailleurs rencontré le complice présumé de l’assassin de Samuel Paty…

Présumé? Lui admet totalement l’être. Il m’a dit très clairement que c’était “son pote”. C’est surréaliste de raconter ça. Ce garçon de 18 ans qui est blanc comme moi et qui, comme moi vient de la région lyonnaise et ne parle pas l’arabe était chargé de diffuser la photo de la décapitation de ce professeur. J’étais horrifié. Et ce gamin vous raconte ça calmement en cours de promenade. A 13 ans, il était déjà avec des kalachnikovs, des Glocks alors que moi, à 68 ans, je n’en ai jamais vu. Et combien en avons-nous des gamins comme lui? Des enfants de la drogue, des cités, de l’islam radical? Il pense qu’il va prendre 30 ans, quand il sortira il en aura 48. Qu’est-ce qu’on va en faire?

Dans ce livre vous réglez des comptes et vous ne mâchez pas vos mots, notamment pour dire ce que vous pensez de l’actuel garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, que vous surnommez “Traîtator³”.

On a quelqu’un qui un mois avant sa nomination signe une pétition de l’Observatoire national des prisons pour lutter contre la surpopulation carcérale. Aujourd’hui, nous n’avons jamais eu autant de détenus dans les prisons françaises. Beau résultat Monsieur le ministre. La prison est un échec et c’était ses convictions. Nous avons arpenté les prisons ensemble. J’avais un immense espoir lorsqu’Éric a été nommé. Contrairement à Christiane Taubira qui acceptait mon côté militant, lui ne l’accepte plus. De toute façon il n’accepte plus rien, il a un ego tellement surdimensionné.

C’est ce que vous appelez "le syndrome de la place Vendôme".

J’ai l’impression que plus les gens ont une posture avant d’être nommé, plus c’est une catastrophe. Éric Dupond-Moretti a passé le portail de la place Vendôme une fois et il n’y avait plus personne. Vous imaginez si ce ténor avait mis son talent au service de la cause?

Vous dîtes que durant de nombreuses années vous vous êtes trompé de combat. Qu’est-ce que ça veut dire?

Ça veut dire que j’ai beaucoup lutté pour améliorer les conditions de détention et j’ai réussi à faire des choses. Aujourd’hui les cellules sont plus grandes, il y a des téléphones fixes et des douches à l’intérieur de la cellule… Mais c’est une erreur, j’aurais bien sûr dû lutter contre cette oisiveté qui est terrible. Les détenus passent 22H sur 24 en cellule. Et le temps passé en prison doit être du temps utile et adapté à la population carcérale. Et actuellement, les activités et les formations ne le sont pas.

Trois prisons d’un nouveau genre devaient être construites à Toul, Donchery et Arras. Où en est votre projet?

La livraison devait être prévue pour 2021 et elle est désormais prévue pour 2026. Même si le président actuel est très impliqué dans cette cause, c’est le système pénitentiaire qui ne veut pas changer.

Dites-nous en plus sur ces établissements expérimentaux.

Ils sont réservés à des détenus condamnés à moins de 5 ans et primo-délinquant normalement. Hors crime sexuel, hors crime de sang. Ou des très longues peines, en fin de peine. Il n’y a pas de quartier disciplinaire. Si le détenu ne respecte pas les engagements qu’il a signé, il repart dans le régime général. Les cellules n’ont pas de télévision, elles se trouvent dans des salles communes. Ils font leurs repas et sont payés au smic. Parallèlement à ça, ils doivent rembourser les parties civiles, mettre de l’argent de côté et payer une sorte de loyer, ainsi que leur téléphone et leur électricité. Ils ne sont pas déconnectés de la vie. Et cela se fait sur la base du volontariat.

¹À ses côtés sur le banc des accusés dans l’affaire "Noir-Botton", l’ancien ministre et maire de Lyon Michel Noir, Michel Mouillot ancien maire de Cannes et Patrick Poivre d’Avor, alors présentateur du 20H de TF1. Ils se verront condamnés en appel à diverses peines de prison avec sursis, des amendes et la privation de leurs droits civiques et civils.

² Saïd et Chérif Kouachi ont pénétré le 7 janvier 2015 dans l’immeuble du journal Charlie Hebdo. Ils ont tué 12 personnes et blessés quatre autres grièvement.

³ En décembre 2008, Eric Dupond-Moretti détient le record des acquittements (74) obtenus sur le territoire français. Pour ses résultats, il est surnommé “Acquittator” dans les prétoires.