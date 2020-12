Ce qu'a réellement dit Mauricette, la première Française vaccinée contre la Covid-19

"Ah, il faut faire avec ça?", s'est demandé Mauricette, 78 ans, première française à recevoir le vaccin Pfizer/BioNTech contre la Covid-19, ce dimanche 27 décembre. La vaccination de cette ancienne ménagère, pensionnaire de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital René-Muret à Sevran en Seine-Saint-Denis, a eu lieu sous l'œil des caméras et des personnels de santé de l'hôpital, en fin de matinée.

La séquence, filmée par un "pool": un dispositif de journalistes réduit au minimum et dont les images seront à la disposition de tous les médias, a fait beaucoup parler hier, à cause d'une phrase prononcée par Mauricette, qui pourrait laisser penser qu'elle ne s'attendait pas à être vaccinée, or il n'en est rien.

Que dit la séquence?

Dans cette courte vidéo d'une minute et trente secondes, on voit cette dame, assise et entourée de personnels soignants. Le chef de service se penche alors vers elle et expliquer son geste: "on va dégrafer", pour ôter son gilet et dénuder son épaule. La personne âgée se tourne alors vers Samira Mzouri, l'infirmière et lui dit: "ah, il faut faire avec ça", tandis que l'infirmière manipule des compresses, destinées à désinfecter l'épaule de Mauricette.