CARNET DE BORD. "Le week-end dernier, j’ai dansé sous la pluie"

Qui est l’interlocuteur et pourquoi il participe ?

Installé depuis 5 ans à Villeneuve-Loubet, Julien Lesne est maraîcher pour Les jardins de Sapeton. Passionné par l’agriculture, cet ancien marin de profession, originaire de la région Centre et qui a vécu un peu partout dans le monde, notamment en Amérique latine, dit s’inscrire dans une démarche environnementale et sociétale.

"Cultiver, c’est chercher à produire des fruits et légumes de qualité, expérimenter des formes de cultures respectueuses de l’environnement et en vivre aussi", poursuit ce jeune maraîcher passionné.

Partager avec les consommateurs ce qui l’anime, la manière dont les producteurs locaux travaillent, les vertus du circuit-court sont autant de choses qui lui tiennent à cœur.

Quelle est la situation au 4 mai?

"Le week-end dernier, j’ai dansé sous la pluie", plaisante Julien Lesne, alors que le week-end du premier mai a été arrosé sur la Côte d’Azur. Une bénédiction, presque, après des semaines de sécheresse et une région en alerte sécheresse.

"Il y a 3 semaines, on a eu 35 mm d’eau sur une nuit, ce week-end on a eu tout cumulé 45 mm", observe le maraîcher sur son pluviomètre. Une arrivée d’eau bienvenue même si c’est "toujours trop peu", souligne Julien Lesne.

Son terrain, à Villeneuve-Loubet, profite d’un microclimat favorable, favorisé par la géographie du lieu, "une plaine alluvionnaire en bordure du Loup, entourée d’arbres…"

"C’est un milieu assez humide, tout autour il y a un relief pas très haut mais suffisamment pour faire comme une cuvette, poursuit Julien Lesne. L’humidité ambiante ne sort pas du lieu."

Combien de millimètres de rosée a-t-il le matin? Voilà une question que l’agriculteur se pose.

"Tout est trempé le matin quand j’arrive."

Quelle est votre action actuellement?

S’adapter au lieu, c’est la philosophie de Julien Lesne. "Nous avons beaucoup de microclimats dans les Alpes-Maritimes", poursuit celui qui s’estime un peu privilégié dans ce contexte de sécheresse parce qu’il a su choisir son lieu de culture.

"Là, j’attends un arrivage de laine de brebis dont je vais me servir comme paillage", raconte Julien Lesne.

Une solution locale dans un département où les élevages permettent de récupérer cette matière intéressante "car elle permet de conserver l’eau au pied des plantes tout en la laissant passer en cas de pluie."

25 cm de la tonte récupérée va donc finir au pied des arbres, notamment fruitiers, plantés récemment. "Des ressources en matières locales que j’utilisais en Corse et grâce auxquelles j’ai obtenu les plus belles tomates de ma vie, explique Julien Lesne. En se dégradant, la laine nourrit le sol et permet d’entretenir la vie à l’intérieur."

Le maraîcher continue d’utiliser le crottin de cheval comme paillage également. "On remet une toile tissée par-dessus."

"J’ai profité des pluies pour faire des semis directs de radis, carottes, maïs, courges", raconte encore Julien qui sème quand il pleut "car une atmosphère favorable à la germination se crée."