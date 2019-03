À Cap-d’Ail, on aime marquer le passage à l’âge « adulte et responsable » par une cérémonie en mairie, aux côtés du premier magistrat et vice-président du Département, Xavier Beck. Un événement pendant lequel le maire remet à ces jeunes citoyens qu’il connaît pour la plupart depuis l’enfance, leur livret de citoyen et leur rappelle (ou les informe) de ce qu’être majeur signifie en France. Pour cette cession, Xavier Beck a pris la parole devant 6 jeunes majeurs : « On observe, depuis le mois de novembre, de nombreuses manifestations et revendications dans toute la France… Aujourd’hui, vous avez le droit de voter et je vous encourage à le faire lors des prochaines élections car la démocratie, c’est dans les bureaux de vote qu’elle s’exerce le mieux ». Et pour celles et ceux qui se seraient inquiétés de ne pas encore avoir leur carte d’électeur, le premier édile a précisé que, dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, les cartes arriveraient directement dans les boîtes aux lettres. Une cérémonie symbolique qui s’est terminée par un verre de l’amitié sous le regard des amoureux de Peynet, dans la salle des mariages.