Bilan des manifestations contre la réforme, Sainte-Soline, BRAV-M... Ce qu'a dit Gérald Darmanin lors de son audition devant la Commission des Lois

Une audition pour s'expliquer. Sous le feu des critiques pour la gestion du maintien de l'ordre durant certaines manifestations contre la réforme des retraites et la manifestation qui s'est déroulée à Sainte-Soline, contre une méga-bassine, Gérald Darmanin s'est expliqué, ce mercredi 5 avril, devant les députés de la Commission des Lois.

Le ministre est revenu sur le déroulé de la manifestation de Sainte Soline ainsi que sur le bilan des interpellations, notamment, lors des manifestations contre la réforme des retraites.

Le bilan des manifestations contre la réforme des retraites

A propos des manifestations, des incidents ont été recensés par le Ministère de l'Intérieur depuis le 16 mars, date de l'activation par Elisabeth Borne, de l'article 49.3 de la Constitution pour l'adoption de la réforme des retraites. Selon le bilan gouvernemental, il y a eu 1.851 interpellations à travers la France, près de 300 atteintes contre les institutions publiques comme les préfectures, mairies, ou conseils départementaux), 132 permanences parlementaires dégradées ainsi que 33 plaintes de membres du Gouvernement ou d'élus pour des menaces ou outrages. Par ailleurs, les autorités ont recensé plus de 2.570 incendies que ce soit des incendies de véhicules, de bâtiments, ou sur la voie publique.

A propos de la demande de dissolution de la BRAV-M demandée par des députés de la NUPES, il a indiqué qu'il ne s'agit pas d'"une unité en tant que telle". "C'est tout ce qui ressemble à l'autorité, tout ce qui ressemble à l'autorité, qui est attaqué par ces casseurs d'ultragauche". Et d'inviter les parlementaires à aller voir la BRAV-M. "Il y a une manifestation demain, Mr Portes, n'hésitez pas à aller voir la BRAV-M, vous serez bien reçu", a dit Gérald Darmanin à l'attention de Thomas Portes, député LFI, qui a notamment demandé son démantèlement.

Le déroulé des évènements de Sainte-Soline, selon le Ministère de l'Intérieur

Très attendu sur le dossier Sainte-Soline, le ministre a retracé la chronologie du 25 mars dernier. Lors de ce rassemblement écologiste, contre la méga-bassine, 47 gendarmes ont été blessés, selon les autorités. Les organisateurs ont fait état de 200 blessés parmi les manifestants, dont quarante grièvement. Si les opposants aux bassines affirment que les secours ont été empêchés d'approcher, le ministre de l'Intérieur a, de son côté, retracé la chronologie des des évènements. Il a réfuté cette idée des secours empêchés. "Vers 13 heures, trois cortèges vont vers la bassine. Cinq minutes plus tard, 1000 blacks bloc se détachent vers les gendarmes et quatre véhicules sont incendiés. Les forces de l’ordre font alors usage de grenades de désencerclement", a-t-il dit.

Selon lui, un premier appel aux pompiers a été émis à 13h49, puis au Samu, une minute plus tard. Le Samu est alors "enclenché" dans la foulée, a dit le ministre de l'Intérieur.

"Parallèlement, les pompiers qui étaient déjà à proximité cherchent le blessé au milieu des champs, sans succès", a-t-il précisé. Puis Gérald Darmanin a indiqué qu'à 14h45, "le SAMU s'engage à son tour pour se rendre sur le site avec une nouvelle localisation indicative du blessé grave. Il est ralenti à plusieurs reprises sur son chemin par des manifestants". Selon le déroulé du ministère de l'Intérieur, "entre 14 h 35 et 14 h 50, un médecin et un infirmier de la gendarmerie interviennent à travers une foule hostile pour secourir un opposant grièvement blessé avant sa prise en charge par le SAMU. Ils y parviennent malgré les jets de pierre dont ils sont victimes". Le SAMU a démenti avoir été bloqué par les forces de l'ordre.

Quatre plaintes déposées, selon le procureur de Rennes

Le procureur de Rennes, Philippe Astruc a, de son côté, annoncé ce mardi 4 avril que deux nouvelles plaintes ont été déposées concernant des manifestants blessés le 25 mars lors des violents affrontements entre opposants aux mégabassines et gendarmes. Sur le plan comptable, ce sont donc quatre procédures qui sont désormais ouvertes. Ces plaintes concernent deux personnes dont l'une s'est vue remettre une ITT de 60 jours minimum et l'autre, une ITT provisoire de 100 jours.

Le parquet de Rennes est compétent pour les questions militaires et à ce titre a été chargé de ces enquêtes impliquant a priori des gendarmes. Car c'est entre autres la nature des blessures et l'accès des secours au terrain des affrontements qui interrogent. Le procureur a notamment demandé que soient auditionnés "l'ensemble des chefs d'escadron" présents à Sainte-Soline.

Toujours sur le dossier Sainte-Soline, le ministre de l'Intérieur a mis en avant la "préméditation" des violences et "l'infiltration par l'ultra-gauche". Une infiltration notamment, de la part de black blocs venus d'Europe.

Sur les "black blocs" étrangers, @GDarmanin évoque une "européanisation de la violence". "Nous avons procédé à de nombreuses interpellations aux frontières de l'Italie, de l'Allemagne et de la Suisse". #DirectAN pic.twitter.com/tjtNjK4fki — LCP (@LCP) April 5, 2023

Et d'évoquer "une européanisation des violences" avec des arrestations à la frontière italienne. A propos de l'organisation "Les Soulèvements de la Terre", dans le viseur des autorités et dont la procédure de dissolution a été engagée, Gérald Darmanin a indiqué que "plusieurs membres de ce groupement de fait étaient suivis par les services de renseignement depuis Notre-Dame-des-Landes". "Il est documenté que malgré les interdictions répétées de la préfecture et connues de tous, il y a eu une organisation violente répétée par une partie de la manifestation", a-t-il précisé.