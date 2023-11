Comment les CCAS de Menton et Roquebrune prennent la question de l'autonomie des séniors à bras le corps

"Aujourd’hui, les séniors sont davantage actifs et autonomes". Evelyne Pomares est responsable du pôle sénior au CCAS de Menton et connaît bien la question. Depuis quelque temps, elle a vu évoluer la situation.

Accrobranche et développement personnel

"On a dû revoir nos offres, commente encore Evelyne Pomares. Avant, on organisait des bals, des parties de cartes. Maintenant, on leur propose des sorties accrobranches, et là, on est en train de se renseigner pour la patinoire." Signe que les séniors prennent soin de leur santé physique, les cours de gym sont complets. Le développement personnel a aussi le vent en poupe.

"A Roquebrune, nous organisons des ateliers mémoire, avec une psychologue", avance Najoua Hurcet, directrice du CCAS.

Toujours plus de séniors

A Menton, les séniors représentent un tiers des habitants.

Si l’on observe les chiffres de l’INSEE de 2020, les 60 à 75 ans et plus représentent 32,5% de la population. A Roquebrune, ils représentent 30,2% de la population. Dans les deux villes, les retraités de demain, les 45-59 ans, représentent respectivement 20,9% de la population à Menton et 22,5% à Roquebrune.

Un enjeu de santé et financier

De janvier 2022 à janvier 2023, l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) avait lancé un programme intitulé "Petites villes de demain". Le but? Comprendre l’impact d’une population vieillissante sur l’évolution d’un territoire et les défis à relever pour les politiques locales et préparer la transition démographique.

Une période où apparaissent les fragilités pouvant entraîner une perte d’autonomie. Un coût pour les collectivités et l’Etat alors que la Direction de la recherche (Drees) du ministère de la Santé estime le coût de la perte d’autonomie des personnes âgées à 73 milliards d’euros pour 2060, soit 2,78% du PIB. Un coût qui pèsera sur les finances publiques, les ménages et les familles.

Les séniors de Menton en plein parcours d’accrobranche, une sortie organisée par le CCAS local. (DR) (DR).

Concerter la population

"Analyser les comportements est essentiel, constate Audrène Asquoët, directrice du CCAS de Menton. On s’inspire beaucoup des remarques qui nous sont adressées." C’est ainsi qu’un cours de gymnastique dédié aux personnes en rémission d’un cancer a vu le jour. "On se tourne vers les séniors et on leur demande: qu’avez-vous envie de faire? Que peut-on vous proposer que les associations ne proposent déjà pas?", poursuit Audrène Asquoët. Pour le mois de janvier prochain, l’organisme a déjà prévu des ateliers numériques gratuits.

Tisser du lien

Le lien social est fondamental pour préserver l’autonomie. C’est pour cela que la ville de Roquebrune a mis en place un service convivialité. "Ce sont des agents qui vont au domicile des personnes, évaluent leur degré d’isolement, les incitent ensuite à le rompre en se rendant, par exemple, au foyer du CCAS." Un endroit où de nombreux séniors ont pris l’habitude de se rencontrer, partager un café ou un repas. Mais surtout tisser du lien social.

Le dynamisme de la ville passe aussi par ce qu’elle propose aux séniors. "Lors du dernier bal guinguette que nous avons organisé pour le Beaujolais nouveau, un couple de Mâcon nous a appelé. Ils étaient de passage, ont eu vent de la manifestation et ont voulu participer." Une centaine de personnes s’étaient inscrites.

Info +: Sur Facebook Centre communal d’action sociale de Menton, Tèl: 04.92.41.76.10 / Centre communal d’action sociale de Roquebrune-Cap-Martin, Tèl: 04.93.28.18.92, Mail: accueil@ccasrcm.fr