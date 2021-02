Baisse des décès chez les jeunes, hausse à domicile... ce qu’il faut retenir de la mortalité en PACA en 2020

Selon les données provisoires analysées par l’INSEE, sur la base des données transmises par les mairies, trois tendances sont à retenir.

1. Hausse moins marquée qu’au niveau national

Avec 55.575 décès en 2020, soit 4.073 de plus qu’en 2019, la région Sud enregistre une hausse de la mortalité de 8%, légèrement moins marquée qu’au niveau national (9% soit 667.400 décès).

Le Var (+3%, soit 12.643) et les Alpes-Maritimes (+5%, soit 12.444) sont les deux départements les moins touchés de Paca.

Si la région Sud a été moins impactée qu’au niveau national pendant la «première vague» de contamination au coronavirus, de mars à avril, elle est en revanche plus touchée qu’au niveau national lors de la «deuxième vague», d’octobre à décembre.

2. Pas plus de décès avant 65 ans

La région enregistre une baisse de la mortalité chez les jeunes, soit - 8,5% chez les 0-24 ans et -4,2% chez les 25-49 ans. Parmi les causes, le confinement et les restrictions de déplacements qui ont conduit à une baisse significative des accidents mortels de la circulation, avec 600 vies épargnées sur les routes de France en 2020.

Les décès survenus chez les 50-64 ans affichent également une baisse, bien que modérée, de 1,6%.

En revanche, la mortalité chez les plus de 65 ans est en forte croissance par rapport à 2019 : +5,9% chez les 65-74 ans, + 10% chez les 75-84 ans et + 10,3% chez les personnes âgées de 85 ans et plus. L’impact de la Covid-19 qui touche davantage les plus de 75 ans.

Sur l’ensemble de l’année 2020, la hausse de la mortalité est un peu plus marquée pour les hommes (+ 8 %) que pour les femmes (+ 7 %)

3. Hausse marquée des décès à domicile

Dernière information à retenir de cette analyse des chiffres de la mortalité en 2020, les décès survenus à domicile sont en hausse de 17,5%, devant ceux intervenus au sein d’établissements pour personnes âgées (+11,3%).

Les décès enregistrés à l’hôpital ou en cliniques privées sont en hausse, très légère, de 1,6%.