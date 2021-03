Avec le reconfinement en Italie, quelles sont les nouvelles règles pour passer la frontière?

Bonjour Eric,

Cela ne vous a pas échappé, nos voisins italiens, qui viennent de dépasser les 100.000 morts du Covid-19, sont reconfinés dans les 3/4 du pays à compter de ce lundi.

Le gouvernement a adopté vendredi en Conseil des ministres de nouvelles mesures anti-Covid pour la période allant du lundi 15 mars au 6 avril, décidant notamment que les régions enregistrant un nombre supérieur à 250 nouveaux cas par semaine passeront automatiquement en zone rouge.

Le classement en zone rouge, selon le code de couleurs en vigueur depuis plusieurs mois, entraîne la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités. Les déplacements sont limités aux impératifs de travail, à l'achat de produits de première nécessité et aux urgences de santé.

Nos voisins de Ligurie (Vintimille et San Remo notamment) sont eux classés en zone orange. Selon le site de l'ambassade de France en Italie, voilà les mesures restrictives:

- un couvre-feu de 22h00 à 5h00 du matin

- interdiction de se déplacer entre les régions

- obligation de porter un masque partout en extérieur

- interdiction des festivités en intérieur ou en extérieur, à l’exception de celles liées à des cérémonies civiles ou religieuses

Les bars, restaurants et glaciers peuvent eux rester ouverts, mais uniquement pour de la vente à emporter. Les magasins hors alimentaires peuvent rester (pour l'instant) ouverts en Ligurie.

Et pour entrer en Italie?

Toujours d'après le site de l'ambassade, tous les voyageurs doivent remplir ce formulaire avant d’entrer sur le territoire italien et prendre connaissance, en le signant, de ce document d’information.

Pour des séjours de plus de 120h sur le territoire italien, il vous faudra présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h.

Les voyageurs exemptés de tests ont été ciblés par les autorités italiennes. Voilà les exceptions:

- séjour ne dépassant pas 120 heures pour des besoins prouvés de travail, de santé ou d’urgence absolue

- transit, par des moyens privés, sur le territoire italien pour une période n’excédant pas 36 heures

- personnel sanitaire entrant en Italie pour l’exercice des qualifications professionnelles de santé

- travailleurs frontaliers entrant et sortant du territoire national pour des raisons de travail avérées et pour le retour consécutif à leur résidence, leur logement ou leur séjour

- personnel des entreprises et des institutions ayant leur siège social ou secondaire en Italie pour les déplacements à l’étranger pour des exigences de travail avérées ne dépassant pas 120 heures

- fonctionnaires et agents, quelle que soit leur dénomination, de l’Union européenne ou des organisations internationales, les agents diplomatiques, le personnel administratif et technique des missions diplomatiques, les fonctionnaires et employés consulaires, le personnel militaire et le personnel de police d’État dans l’exercice de leurs fonctions

- élèves et étudiants suivant un programme d’études dans un État autre que leur État de résidence, d’habitation ou de séjour, dans lequel ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine.

- équipage des moyens de transport

Cordialement.