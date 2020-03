"Avant on nous appelait les invisibles, maintenant on est des fantômes", le fort témoignage d'un SDF à Nice en plein coronavirus

"Je suis ancien bénévole, j’étais à la légion de Marine, à la Croix-Rouge, un peu partout. Quand je vois ce qui se passe sur Nice c’est honteux. Les SDF, on n’a été prévenus de rien. On s’informe comme on peut avec la radio, les journaux. Le 115 est au courant de rien, les policiers quand ils passent ils nous demandent de quitter les endroits où on est."

Stéphane sort cette phrase, marquante: "On nous appelle les invisibles, mais là on peut nous appeler des fantômes aujourd’hui. Tout le monde s’en fout, personne ne cherche à savoir ce qu’on devient. Un flic auquel on demandait où aller quand on jetait tout le monde nous a dit: "Allez vous cacher dans une ruelle."