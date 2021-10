Avant la fin de la gratuité des tests, la Croix-rouge propose des tests antigéniques sur les marchés

Ce lundi-là, jour de marché à Peymeinade, c’est dans la salle des fêtes voisine que les médiatrices de lutte anti-Covid, Deborah, Audrey, Merybel et Sunny, l’infirmière coordinatrice, ont posé écouvillons et ordinateurs indispensables pour assurer leur mission : effectuer des tests antigéniques gratuitement au plus près des populations et diffuser de l’information aussi bien sur la Covid, les tests, que la vaccination.

"On fait de la prévention et de la sensibilisation sur les lieux de passages, en l’occurrence beaucoup les marchés", résume Merybel.

Plus de tests en veille de week-end

"Nous sommes la brigade de Mougins. Dans les Alpes-Maritimes, il existe d’autres brigades qui remplissent la même mission dans les régions d’Antibes, de Saint-Laurent-du-Var ou de Menton... Dans nos secteurs respectifs, nous nous rendons dans des communes différentes chaque jour", disent les médiatrices, dont le stand ce jour-là n’est pas pris d’assaut.

"En moyenne, sur les marchés, nous faisons une quinzaine de tests. Davantage en veille de week-end parce que les gens veulent pouvoir sortir. Jeudi dernier, ça a été plus intense : nous étions à l’entrée du Forum des métiers à la Mission locale de Camperousse à Grasse, où il s’agissait pour nous de tester le public n’ayant pas de passe-sanitaire afin qu’il soit autorisé à entrer."

Ces cellules ont été mises en place en avril dernier sous l’égide de l’Agence régionale de santé. Les médiateurs sont recrutés, après formation, et payés par la Croix Rouge. La brigade de Mougins a vécu des semaines assez séquencées avec à chaque jour sa destination. Les équipes ne sont pas toujours composées de la même manière et tournent aussi sur différents secteurs.

Le trio de ce lundi à Peymeinade, par exemple, a un mois d’existence : "Nous sommes allées à Châteauneuf, à Cabris, au Cros-de-Cagnes et à Antibes. En général, nous sommes à Cannes deux fois par semaine", énumèrent Deborah et Merybel, tandis qu’Audrey, secrétaire médicale dans le civil, et qui était, cet été, à Nice dans le cadre de cette mission Croix-Rouge/ARS (voir par ailleurs).

Se protéger même vacciné

"Les gens viennent se faire tester parce qu’ils doivent prendre le train ou l’avion. Qu’ils ont envie d’aller à un concert ou au restaurant ou qu’ils doivent se rendre chez des personnes à risque", détaille Deborah. "On en profite pour faire de la pédagogie et rappeler que même vacciné, il faut se protéger et ne pas oublier de se faire tester si on doit, par exemple, se rendre en milieu hospitalier, d’autant que lorsqu’on est vacciné, on est asymptomatique, mais on peut quand même être positif ", explique Merybel.

Le public qui se présente vient avec sa carte Vitale, "mais nous acceptons aussi les gens qui viennent de l’étranger et c’est aussi gratuit pour eux", précisent les médiatrices. Les résultats connus en une quinzaine de minutes sont envoyés à l’ARS quand ils sont positifs et un suivi est proposé. "Nous pouvons rappeler les gens s’ils l’acceptent."

Cette opération, instaurée à l’échelon national, mais qui tend à disparaître dans les autres départements, croit savoir Sunny, devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année dans les Alpes-Maritimes. Pour l’heure, les tests sont gratuits. Mais au-delà du 15 octobre, ils devraient devenir payants, "sauf sur prescription médicale et ils resteront gratuits pour les mineurs", assure la Croix-Rouge.