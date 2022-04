Au Japon, l'autre combat des sumotori après la retraite sportive

Si ceux qui se sont hissés au sommet peuvent prétendre à ouvrir leur propre "heya" (lieu de vie et d'entraînement des lutteurs), cet honneur est réservé à l'élite du monde du sumo: l'an dernier, 89 lutteurs ont mis fin à leur carrière, mais seuls sept sont restés au sein de l'Association japonaise de sumo.

Une fois leur chignon tranché, symbole de leur retraite sportive, beaucoup se tournent vers la restauration, employant le savoir-faire acquis en cuisinant pour leurs compagnons de heya, ou deviennent masseurs ou agents de sécurité.

"J'ai d'abord voulu devenir boulanger", raconte à l'AFP M. Saito, aujourd'hui âgé de 40 ans. "Mais quand j'ai fait un essai, on m'a dit que j'étais trop gros", souffle celui qui pesait 165 kg pendant sa carrière.

"J'ai passé plusieurs entretiens d'embauche mais je n'avais aucune expérience, je ne savais même pas utiliser un ordinateur", se souvient-il. "On m'a fait comprendre que j'étais inapte à entrer dans le monde du travail. J'ai ressenti un très fort complexe d'infériorité."

Il dit s'être alors aperçu que la vie de rikishi (lutteur de sumo), avec sa stricte discipline et ses éreintants entraînements, était plus douce que le monde extérieur, car "le maître était toujours là pour nous protéger".

Heureusement, "mon maître m'a permis de continuer à vivre quelques mois à la heya, il me conseillait, son épouse me faisait à manger et me donnait des vêtements car je n'avais pas beaucoup d'argent".

Incompréhension mutuelle

Après une période de doute, Takuya Saito décide de devenir scribe administratif, un métier proche de celui de clerc de notaire qui impose de réussir un concours annuel, dont le taux de passage était de 11% en 2021.

Il décroche son diplôme au troisième essai, et décide de se spécialiser dans l'accompagnement à l'ouverture de restaurants, une manière d'aider d'autres rikishi retraités à s'intégrer dans la société.

Son ancien camarade d'université Tomohiko Yamaguchi, qui lui a fait confiance pour gérer les aspects administratifs de l'établissement qu'il tient à Kyoto (ouest), reconnaît que la société peut avoir des préjugés sur les anciens rikishi.

"Le monde du sumo est très particulier et je pense que les gens de l'extérieur ne peuvent pas le comprendre. Ils peuvent se dire qu'il est difficile de faire travailler un sumotori dans une entreprise".

Pour les lutteurs eux-mêmes, immédiatement reconnaissables à leur yukata traditionnel et à leur chevelure, et habitués à être admirés, le retour à une vie "normale" est souvent difficile.

"Quand j'avais encore mon chignon, beaucoup de gens me promettaient des opportunités professionnelles et je pensais trouver du travail sans problème", avoue Takuya Saito. Mais une fois sa chevelure raccourcie, "cela a été le silence radio".

Au seuil de sa "seconde vie", Keisuke Kamikawa, devenu sumotori à l'âge de 15 ans, a lui aussi connu des moments de doute, et souhaite mettre son expérience au service des "jeunes retraités".

Cet ancien lutteur de 44 ans est aujourd'hui à la tête de SumoPro, une agence de talents pour anciens lutteurs, qui sert d'intermédiaire pour des castings de films, publicités ou spectacles de sumo pour les touristes.

"Faille dans l'armure"

La demande s'est effondrée à cause de la pandémie, mais M. Kamikawa gère également à Tokyo deux établissements d'accueil de jour pour personnes âgées, au personnel composé d'anciens lutteurs.

"Je pense que les sumotori ont des prédispositions pour le soin à la personne", dit Shuji Nakaita, l'un des employés, après une partie de cartes avec deux pensionnaires de l'établissement.

Car les lutteurs de rangs inférieurs ont l'habitude de servir les plus forts dans la heya. Jusqu'à 2019, M. Nakaita s'occupait personnellement du champion Terunofuji, aujourd'hui au rang suprême du sumo, celui de yokozuna.

"Je préparais ses repas, je lui frottais le dos dans le bain... Il y a des similitudes avec le soin aux personnes âgées", estime-t-il.

"Ils sont très forts, rassurants et gentils", sourit Mitsutoshi Ito, 70 ans, qui fréquente l'établissement depuis peu. Se disant "assez calé" en sumo, il aime discuter du sport avec les anciens rikishi.

M. Kamikawa est également à l'origine d'une association visant à conseiller les lutteurs sur leur "seconde vie", et reçoit parfois des visites de parents inquiets pour l'avenir d'un fils n'ayant d'yeux que pour sa carrière de lutteur.

"Le sumo est un monde où l'on est prêt à mettre sa vie en danger pour gagner un combat", explique Hideo Ito, un acupuncteur qui travaille avec les rikishi depuis plus d'une vingtaine d'années.

"Pour ces lutteurs qui donnent tout, penser à la suite serait comme ouvrir une faille dans leur armure."