Au Brésil, les groupes de supporters LGBT luttent pour leur inclusion en tribunes

"Avant, on ne pouvait pas se rendre" au stade du club de Salvador (nord-est) en clamant ouvertement son homosexualité, explique l'homme barbu, tatoué aux avants-bras et portant des boucles d'oreille.

"Aujourd'hui, on est visibles, on y va entre amis ou en famille. Notre grande victoire quand on va au stade est de ne plus avoir à cacher qu'on appartient à la communauté LGBT", dit ce salarié en communication de 32 ans.

"En tant qu'homme trans, je me sens bienvenu et fier d'être dans ces tribunes. Notre place est ici, à vivre le football", renchérit Antonio Ramos, étudiant de 28 ans.

Ona Ruda a créé en septembre 2019 le club de supporters "Torcida LGBTricolor" avec l'aide des instances de son équipe de toujours. Connu pour son parti pris progressiste, le club de Bahia pourrait bientôt être racheté par le City football group, le fonds des Emirats arabes unis propriétaire de Manchester City et d'une dizaine d'autres clubs dans le monde.

A Bahia, les quinze membres de cette "torcida" agitent librement en tribunes drapeaux arc-en ciel qui se mélangent à ceux bleu-blanc-rouge du club.

"Masculinité normative"

Mais dans les autres stades au Brésil résonnent au contraire des chants discriminatoires contre la communauté LGBT.

En 2021, au moins seize cas d'homophobie (chants, agression verbale ou physique) ont été recensés dans les stades brésiliens, un chiffre qui pourrait être sous-évalué car les victimes ne se signalent pas toujours, selon un rapport de "Canarinhos LGBTQ", une association de supporters qui cherche à combattre la discrimination dans le football.

"La question de la masculinité normative, de la virilité, souvent associée à l'homophobie, est encore très forte", reconnaît Luiza Aguiar dos Anjos, auteure de plusieurs livres sur les supporters homosexuels au Brésil.

En dehors de Salvador de Bahia, seuls les membres du "Vasco LGBTQ+", club de supporters du Vasco de Gama, à Rio de Janeiro (sud-est), qui ont de bonnes relations avec les collectifs d'ultras, vont au stade sans cacher leur orientation sexuelle.

D'autres trouvent refuge individuellement dans des groupes de supporters antifascistes, comme la "Tribuna 77" du Gremio de Porto Alegre.

C'est là, dans le sud du Brésil, qu'est apparue une des premières "torcidas" gay de la planète, le "Coligay" (1977-1981).

"Beaucoup de haine"

Carlos Costa, 30 ans, qui travaille dans l'e-commerce, soutient Palmeiras, le club de Sao Paulo (sud-est), depuis 1997. Il dit avoir toujours ressenti une atmosphère homophobe dans les tribunes, même lorsqu'enfant il se rendait au stade avec ses oncles.

Il fait aujourd'hui partie du groupe des "PorcoIris LGBT", créé en 2019 sur Twitter, et espère qu'en 2023 la trentaine de membres pourra, unie, s'afficher sans crainte dans les gradins de l'Allianz Parque.

En attendant, c'est individuellement ou par petits groupes qu'ils encouragent leur équipe, affichant uniquement les couleurs blanche et verte de Palmeiras.

"Malheureusement, on a l'impression de faire marche arrière avec beaucoup de haine envers les minorités", dit-il.

Selon Carlos Costa, tout dépendra du degré de "civilisation" des Brésiliens l'année prochaine, en référence au résultat de la présidentielle du 30 octobre où le président d'extrême droite Jair Bolsonaro brigue sa réélection.

Nathan Mouro, professionnel du tourisme de 22 ans, et Gleison Oliveira, un commerçant de 28 ans, espèrent eux que l'exemple du football féminin, où l'homosexualité n'est pas taboue, fera des émules.

"J'imagine un avenir où on pourra montrer notre appartenance vêtu du maillot de Palmeiras, et aller au stade sans ressentir aucune forme de discrimination", dit Gleison Oliveira.