Assemblées citoyennes, espaces collectifs... Comment Naples expérimente la démocratie par le bas?

A Naples, l’Ex-asilo Filangieri est un bâtiment situé en plein coeur de la cité parthénopéenne qui vaut le détour. Ce lieu accueille, depuis son lancement en 2012, des artistes locaux de tout bord. Mot d’ordre du lieu : "L’espace appartient à ceux qui l’utilisent". L’Ex-asilo est un bien commun, autrement dit, un espace géré collectivement, selon les mécanismes de la démocratie participative.

A l’Ex-asilo, réalisateurs, danseurs, chanteurs, plasticiens se retrouvent pour créer sans qu’aucune contrepartie financière soit demandée. Ici les décisions se prennent lors d’assemblées auxquelles n’importe qui, s’il le désire, peut prendre part.

Formations, débats, séminaires rythment également l’agenda de ce lieu atypique. Citoyens ou encore chercheurs et observateurs sont régulièrement invités à prendre la parole, pour réfléchir sur la gestion publique.

Exigence de participation par le bas

"Cette exigence de participation par le bas existe depuis toujours à Naples", explique Alberto Lucarelli. Ce professeur de droit constitutionnel à l’université de Naples "Federico II" en sait quelque chose.

Il y a quelques années déjà, il avait été nommé adjoint aux biens communs et à la démocratie participative.

Il avait alors mis en place une douzaine d’"Assemblées du peuple" où les administrés étaient appelés à valider ou non la politique de la ville en matière de gestion de biens communs, notamment concernant l’utilisation d’édifices abandonnés. C’est ainsi que l’Ex-asilo a vu le jour.

"Pour que ça marche, les gens doivent suivre, être informés, voire même formés", estime Alberto Lucarelli. A Naples, cela tombe bien, car la participation citoyenne et la résolution des problèmes par le bas fait partie de l’ADN de la ville.

Aborder des problèmes de société locaux

Ainsi, pendant la crise de la Covid, Naples a encore démontré sa capacité à gérer des problèmes collectifs, notamment à travers l’initiative du "panaro solidale", le panier solidaire, du nom donné à ces petits paniers qui couraient le long des balcons remplis de victuailles pour les plus démunis.

Comme l’Ex-asilo Filangieri, d’autres espaces collectifs existent dans la cité parthénopéenne. Il y est possible d’aborder des problèmes de société locaux qui gangrènent la ville, comme la mafia ou la pauvreté.

Ces lieux ouverts, gérés par les citoyens et où s’affine l’esprit critique, facilitent leur participation à la vie publique et quotidienne. "La traduction politique n’est pas automatique, soupire Alberto Lucarelli. Mais ce type d’initiatives montre plus que jamais que Naples est une ville de participation, un sacré moteur en cas de difficulté."