Arnaques en ligne: "Les escrocs se servent de leviers psychologiques"

De quels recours disposent les particuliers victimes d’escroquerie et d’extorsion par mail et téléphone? Il n’y en a pas énormément. Ils peuvent la signaler en utilisant Pharos, via www.internet-signalement.gouv.fr. Cela ne vous permet pas d’être dédommagés de votre préjudice. Mais cela permet aux autorités de recouper les informations et d’avoir plus d’éléments pour connaître et mieux maîtriser les escroqueries en cours. Évidemment, il est conseillé de déposer plainte auprès d’un commissariat, d’une gendarmerie. Le problème est de retrouver les auteurs: ils sont bien cachés... Toute la difficulté est de remonter à la source. Pour autant, il y a des cas où les auteurs sont identifiés, il ne faut pas perdre espoir. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information travaille beaucoup sur ces questions. Mais pour ces dossiers, il n’y a pas de saisine automatique, la plainte est indispensable.

Vos clients sont des entreprises: elles aussi sont victimes de ce phénomène? Absolument. Via l’ingénierie sociale, la fraude au président. L’escroc devient administrateur du compte mail d’un responsable qu’il sait en déplacement, par exemple. Et va envoyer un message à un membre de la société demandant un virement urgent via tel lien. Comment nous faisons-nous avoir? Les auteurs utilisent des techniques qui appuient sur les ressorts humains. L’envie de plaire, de faire plaisir, la peur aussi. Des leviers psychologiques forts.