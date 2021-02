Après Nice et Dunkerque, le Var bientôt confiné?

Ce Jeudi, une conférence de presse menée par Jean Castex et Olivier Véran aura lieu à Matignon à partir de 18h. Elle devrait porter sur la situation sanitaire et plus particulièrement "des départements qui sont dans le rouge" et où un travail de concertation préfet/élus devrait être initié.

Le Var suivra-t-il bientôt les Alpes-Maritimes sur la voie d'un confinement local? Tout le département est suspendu ce jeudi aux futures annonces de Jean Castex. Le Premier ministre devrait tenir, ce jeudi à 18h, une nouvelle conférence de presse dans laquelle il pourrait annoncer de nouvelles mesures restrictives. Mercredi, le gouvernement a annoncé que la ville de Dunkerque, frappée par une recrudescence "alarmante" de l'épidémie de la Covid-19 allait être à son tour confinée les week-ends. Comme les Alpes-Maritimes... "La situation épidémique se dégrade dans notre pays", a insisté à Dunkerque Olivier Véran, soulignant que "le nombre de diagnostics augmente désormais jour après jour". "Nous avons effacé en une semaine les deux semaines de baisse consécutive que nous avions enregistrées jusqu'ici", a-t-il déploré. De son côté, le porte-parole du gouvernement a expliqué mercredi à l'issue du conseil de défense sanitaire que la situation épidémique est "très préoccupante dans une dizaine de départements". Si Gabriel Attal n'est pas rentré dans le détail des départements "préoccupants", il faut savoir que les autorités sanitaires scrutent plusieurs indicateurs épidémiques, dont le taux d'incidence. Et selon nos calculs, le département du Var figurait ce mercredi dans les pires départements de France métropolitaine sur ce critère. À lire aussi Covid-19: le Var fait-il partie des départements dont la "situation est préoccupante"? "Inquiétude" sur la région Paca D'après les données de Santé publique France, le taux d'incidence s'élevait à 314 cas de la Covid-19 pour 100.000 habitants ce jeudi, soit le 4e pire taux de France. Le "podium" est occupé par les Alpes-Maritimes (592), le Pas-de-Calais (349) et les Bouches-du-Rhône (333). Gabriel Attal a par ailleurs évoqué "son inquiétude" pour les régions Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette dégradation "impose des mesures rapides et fortes", a précisé le porte-parole du gouvernement. Réponse à 18h...

