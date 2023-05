Après les violences du 1er-Mai, le gouvernement relance le projet d'une loi anticasseurs

Une résurgence à chaque flambée de violences...

La première loi anticasseurs a plus de 50 ans. Portée en 1970 par le garde des Sceaux René Pleven, avec le souvenir encore frais de Mai 68, elle instituait notamment le principe controversé d'une responsabilité pénale et pécuniaire collective des manifestants, y compris ceux qui étaient étrangers aux violences.

François Mitterrand avait alors fustigé une loi qui "interdit le droit de manifester et de se réunir". Et, sitôt élu président de la République en 1981, il l'avait abrogée.

La plus récente a été promulguée en avril 2019 après plusieurs mois de contestation violente lors de la crise sociale des "gilets jaunes".

Elle a instauré le délit de dissimulation du visage sans motif légitime en manifestation et autorisé les fouilles de sacs et de véhicules, dans et aux abords des cortèges.

En revanche, le Conseil constitutionnel avait censuré la mesure permettant aux préfets de prononcer des interdictions administratives de manifester, sur le modèle des interdictions administratives de stade sanctionnant les supporters de foot violents.

Les "Sages" avaient estimé que cette disposition portait "au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée".

... sous la pression des syndicats policiers

Début avril, quelques jours après les affrontements autour de la "mégabassine" de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) et une journée de mobilisation particulièrement violente le 23 mars contre la réforme des retraites, le syndicat Alliance, classé à droite, a réclamé à Gérald Darmanin "les moyens juridiques et techniques de prévenir les violences lors des manifestations et de sanctionner leurs auteurs".

Le ministre de l'Intérieur avait alors approuvé: "Oui, il faudra revenir sur la loi anticasseurs".

"Combien de blessés et de drames dans nos rangs, avant de doter les policiers d'outils légaux interdisant à ces criminels d'accéder à toute manifestation ou rassemblement?", a réagi de son côté le syndicat Unité-SGP après les violences lors du 1er-Mai.

Mardi, le locataire de Beauvau a renouvelé sa volonté d'écrire un nouveau texte, réclamant "les sanctions pénales les plus fermes contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre".

Mercredi, Eric Dupond-Moretti lui a emboîté le pas. "On y réfléchit, et je rencontre vendredi le ministre de l'Intérieur, on va travailler ensemble", a déclaré le garde des Sceaux sur RTL. "Un certain nombre de sujets dont celui-ci" seront abordés lors de la réunion, a précisé son entourage.

"Les nouvelles mesures législatives envisagées sont encore en cours de réflexion, mais on voit qu'il y a besoin de davantage de moyens pour lutter contre ces casseurs au niveau national comme international", souligne-t-on dans l'entourage de M. Darmanin.

... qui suscite l'hostilité des syndicats de magistrats et de juristes

"Dès qu'il y a un problème de société, il faut une loi sans s'interroger sur ce qui existe déjà dans l'arsenal juridique", déplore Thibaut Spriet, secrétaire national du Syndicat de la magistrature (SM, classé à gauche).

Il rappelle notamment que depuis 2010, une loi réprimant la participation à un groupement en vue de commettre des dégradations, initialement votée pour lutter contre les bandes violentes, "constitue le délit sur lequel repose l'essentiel des interpellations des dernières manifestations".

"Un fait divers, une loi... Je pensais qu'on en avait fini avec cette inflation législative", a fustigé Cécile Mamelin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire), pointant du doigt une "communication politique qui n'a aucun intérêt".

"On est déjà surarmés, sur-outillés", souligne Nicolas Hervieu, juriste en droit public. "Si on va plus loin, on risque de porter atteinte à la liberté de manifester".

Pour le professeur de droit Paul Cassia, c'est "une opération de diversion de la part du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice (...) pour ne plus parler des retraites ou des pratiques sécuritaires du gouvernement".