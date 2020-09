Après deux interventions dans le Mercantour, la mise en garde des gendarmes contre les randonnées étudiantes

Le capitaine Corentin Hassmann, commandant du PGHM 06 (peloton de gendarmerie de haute-montagne), lance une mise en garde aux jeunes randonneurs inexpérimentés, après deux interventions similaires survenues cet été. Pour éviter que le scénario ne se répète.

Le 5 septembre, les gendarmes ont été mobilisés, à la nuit tombée, pour des recherches dans la Vésubie. Plusieurs membres d'un groupe de seize personnes, attendus au refuge de la Cougourde, manquaient à l'appel. Un étudiant s'était blessé à la cheville. Le groupe s'est scindé en deux. Les gendarmes ont finalement retrouvé le reste du groupe sain et sauf, avec l'aide du gardien.

Ils avaient déjà connu pareil scénario le 25 septembre, dans la Haute Tinée. Là encore, une quinzaine d'étudiants devait dormir au refuge de Rabuons. Tous ne sont pas arrivés à destination dans les temps. En milieu de soirée, le PGHM a été mobilisé pour ramener les absents en lieu sûr.

"Ils n'ont pas les codes de la montagne"

Ces deux interventions traduisent une tendance remarquée cet été. "Des étudiants niçois, souvent de nationalité étrangère, se regroupent via les réseaux sociaux pour faire des sorties en montagne", constate le capitaine Hassmann. Problème: "Ils n'ont ni les codes, ni les habitudes, ni l'expérience de la montagne. Du coup, nous avons rencontré des groupes qui éclatent, qui n'ont pas de cohésion, où les plus forts ne se mettent pas au niveau des plus faibles."

S'en remettant à des applications numériques, "ils n'utilisent pas les bons outils de cartographie, ne prennent en compte ni le dénivelé, ni les distances, ni la difficulté du terrain".

Ce phénomène est vraisemblablement dopé par la crise sanitaire: limités dans leurs sorties et leurs voyages, y compris pour regagner leur pays natal, ces étudiants ressentant le besoin légitime de s'évader vers les sommets. Sans conséquence fâcheuse à ce jour.

"Mais on ne voudrait pas que cela se reproduise régulièrement. C'est chronophage pour les services de recherche et pour les gardiens de refuge", prévient le capitaine Hassmann.

D'où sa mise en garde.

Ses conseils de professionnel: "Il faut que ces jeunes apprennent les codes de la montagne: les plus forts se mettent au niveau des plus faibles, on ne scinde pas un groupe, on se renseigne avant sur les conditions météo, sur le terrain, et surtout le côté humain".

Ces jeunes randonneurs n'ont pas forcément les contacts de leurs compagnons d'échappée. Ou sont trahis par le manque de réseau en altitude. La meilleure solution: "Qu'ils se renseignent auprès de professionnels de la montagne, voire qu'ils fassent appel à eux".