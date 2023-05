Application en test, premiers couacs, permis de conduire... Où en est le déploiement de la carte d'identité numérique?

Depuis le 10 mai dernier, l'application France Identité, qui vous permettra bientôt d'avoir votre carte d'identité en format numérique, est entrée en phase de test. On fait le point sur ce qu'il y a à savoir sur le dispositif.

Une version bêta limitée

La version de test, dite "bêta", de l'application France Identité a été rendue accessible depuis déjà un an, disponible sur le Google Play Store et sur iOS. Mais pas à tout le monde. En effet, une jauge maximale de 5.000 téléchargements a tout d'abord été mise en place, avant d'être étendue à 10.000 testeurs le 22 mai dernier.

Et de toute évidence, la demande est là, puisqu'en à peine six heures, les 5.000 nouvelles places ont été prises. Mais pourquoi cette version bêta est-elle limitée?

L'objectif pour l'Etat est en réalité de tester son application, en récupérant les retours de ces 10.000 premiers utilisateurs. Il vous est donc actuellement impossible de télécharger France Identité, même si elle apparaît lorsque vous la cherchez.

Quelles cartes d'identité sont compatibles?

Pour obtenir votre carte d'identité digitale, lorsque l'application sera ouverte pour tous, l'application se basera sur votre carte... physique. Et oui, l'application aura besoin de récupérer toutes les données et informations contenues dans les puces de nos cartes d'identité pour créer leur équivalent digital.

Vous l'aurez compris, la conséquence immédiate de ce fonctionnement, c'est qu'il sera impossible d'avoir votre carte d'identité dans votre téléphone si vous avez toujours une ancienne carte d'identité, distribuée jusqu'en juillet 2021. Si c'est le cas, vous devrez donc attendre d'en changer avant de pouvoir l'avoir sur votre téléphone.

Un premier couac avec la SNCF

La digitalisation de la carte d'identité est un changement important, et risque de produire quelques couacs dans les prochains mois.

Le premier d'entre eux a eu lieu la semaine dernière, le 17 mai, lorsque le compte Twitter officiel de l'application France Identité et celui en charge du service client des TGV, donc la SNCF, ont eu un échange qualifié de "lunaire" par un internaute.

Un abonné au service TGV Max a questionné la compagnie ferroviaire sur la validité de la carte d'identité au format numérique à bord de ses trains comme justificatif.

Mais la compagnie a répondu que non, seul un document physique avec photo permettait de justifier de son identité. La compagnie va même jusqu'à lister ceux acceptés: "CNI française, passeport, permis de conduire, visa étudiant, visa longue durée, titre de séjour français".

Le Twitter de l'application est alors entré dans la discussion, se justifiant de bien être "l'application officielle de la carte d'identité", tout en rappelant à l'entreprise qu'il "est possible de justifier de son identité par tous moyens", et qu'ils font partie de ces moyens.

La SNCF s'est par la suite justifiée, précisant qu'une "formation auprès des agents" sera nécessaire pour qu'ils puissent vérifier cette nouvelle version de la carte. Le compte Twitter TGV Inouï a malgré tout supprimé ses tweets de l'échange.

Mais nous sommes l’application officielle de la carte d’identité (et maintenant du permis de conduire) 😅

Nos pm sont ouverts à votre disposition — France Identité (@france_identite) May 17, 2023

Quand pourrez-vous la télécharger?

Le calendrier a été ralenti par rapport à ce qui était initialement prévu. Théoriquement, tout le monde devait y avoir accès dès le premier trimestre 2023, et 20.000 testeurs devaient auparavant tester l'application. Mais voilà, des bugs recensés sur iPhone ont ralenti le processus. C'est pour cette raison que pour le moment, seules 10.000 personnes y ont accès.

Désormais, seul un vague "2023" est annoncé pour la mise à disposition du grand public. A noter cependant qu'en plus du fait de devoir avoir une carte d'identité récente pour y accéder, comme dit plus haut, d'autres conditions s'appliqueront. Il faudra ainsi résider en France, avoir un smartphone avec la technologie NFC, et être majeur.

Le permis de conduire bientôt intégré

France Identité a également annoncé il y a quelques jours que le permis de conduire sera également disponible sur l'application, dès la rentrée 2023 pour les départements tests du Rhône, des Hauts-de-Seine et de l'Eure-et-Loir, et dans le reste de la France début 2024.

Là encore, le permis de conduire sous forme de carte à puce sera indispensable pour pouvoir l'enregistrer dans l'application. Il sera valable pour tout contrôle du permis de conduire, sans exception.

Prochaine étape dans la digitalisation de l'administration, Gérald Darmanin a annoncé que les trois départements tests cités ci-dessus serviront également d'expérimentation à la procuration dématérialisée, pour les élections européennes de 2024.