APPEL AUX LECTEURS. Sites de rencontres pour seniors: racontez-nous si vous avez trouvé l'amour via une agence matrimoniale

Des agences matrimoniales et des sites de rencontres voient s'inscrire de plus en plus de seniors, voire de personnes âgées. Tel ce vétéran qui, à 84 ans, continue de croire, à raison, à la possibilité de retrouver l'amour, probablement pour toujours.

Que votre recherche ait abouti ou échoué, qu'elle soit toujours en cours ou que les premiers résultats soient un peu décevants, votre expérience nous intéresse. Si vous acceptez de témoigner à visage découvert puisque vous n'avez rien à cacher, ou de façon anonyme si votre entourage n'est pas encore informé, nous vous invitons à participer à l'un de nos prochains dossiers sur l'amour à tout âge. Merci d'écrire en laissant votre numéro de téléphone ou e-mail à :

fleclerc@nicematin.fr