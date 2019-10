APPEL AUX LECTEURS. Racontez-nous et envoyez-nous les photos de vos sports d'hiver

Depuis quelques mois, Nice-Matin édite un magazine réservé à ses abonnés. Pour notre numéro du mois de novembre, nous vous proposerons de lutter contre la grisaille et la morosité automnales en parlant plein air et sport. Et plus précisément sports d'hiver.

Vous êtes fou de montagne et adepte de la glisse depuis votre plus tendre enfance, vous vous êtes initié plus tard aux joies du ski ou, au contraire, avez vécu la découverte des sports d'hiver en mode "les Bronzés font du ski". Dans tous les cas, racontez-nous vos expériences, vos exploits, vos joies et vos peines, photos à l'appui bien sûr. Envoyez-nous vos textes et photos (soit des originaux que nous vous retournerons, soit des photos numériques au format jpg haute définition) avant le 31 octobre en mentionnant vos nom, prénom et adresse à mensuel@nicematin.fr ou à Nice-Matin - Service Développement éditorial - 214, boulevard du Mercantour - 06290 Nice cedex 3.