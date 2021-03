Apéro, promenades, footings... Les Azuréens ont profité du premier week-end de confinement (en plein air)

Le parc de la Valmasque a gardé sa quiétude matinale

Ici, les randonneurs, marcheurs nordiques et autres promeneurs; là, les joggeurs, cyclistes ou vététistes... Au rendez-vous des habitués.

En cette première matinée de "confinement extérieur", le parc de la Valmasque n’a pas grand-chose de changé: quiétude et silence règnent sur les sentiers, côté Fugueiret, à Valbonne.

Tout juste interrompus par le bruissement des feuilles sous le pied (ou la patte, puisqu’ici, les toutous règnent en maîtres), le chant des oiseaux et les voix de ceux qui, entre deux gambades, cassent la croûte au soleil sur les tables de pique-nique.

"On ne change pas nos habitudes"

"Évidemment, c’est encore plus calme la semaine, mais, sincèrement, il n’y a pas vraiment plus de monde que d’habitude. Bon, après, il y a de la place [plus de 400 hectares], quoi qu’il en soit, on ne risque pas de se marcher dessus", souffle un inconditionnel du parc, avant de reprendre sa marche.

Même sentence à quelques encablures, côté Mougins cette fois: du monde, oui; un afflux remarquable, non. Un bon révélateur: il reste des places de parking libre près de Fontmerle. Davantage de passage autour de l’étang aux lotus mais, là encore, guère de novices.

"On vient presque tous les jours et, confinement ou pas, on ne va pas changer nos habitudes, sourient Anne-Marie et José, couple de retraités. De toute manière, avec cette limite des dix kilomètres, on ne va pas aller bien loin..."

Au cœur de la forêt de pins, chênes, peupliers et autres saules, on a connu enclave plus désagréable...