Anorexie, boulimie, compulsions, orthorexie... 4 solutions pour guérir d'un trouble des conduites alimentaires

"En m’éduquant, que ce soit de manière directe ou indirecte, j’en suis sortie progressivement. J’ai commencé à manger plus, à réaliser que ce n'est pas grave de manger du sucre, que quand j’en mangeais il ne se passait rien de grave, que prendre du poids n’est pas une fatalité. Au contraire, quand j’ai commencé à manger plus, je me suis rendue compte que ça me donnait vachement plus d’énergie, j'ai retrouvé une vie sociale."

4. Être aidé par des professionnels

"Beaucoup de patients pensent qu’on peut s’en sortir tout seul. On ne peut pas. C’est une maladie trop puissante. On ne peut pas s’en sortir seul!", certifie le Dr Gimenez.

Un constat partagé par Louise. "Il faut se faire aider, tout seul c’est impossible. On va y arriver une semaine, dix jours puis on va craquer dix fois plus..."

La Niçoise de 62 ans a elle-même consulté des professionnels de santé pour identifier ce qui a causé son TCA. "Hypnose, psychologue, diététicien... Il faut choisir le bon outil et surtout être indulgent, patient et bienveillant avec soi-même."

Quel professionnel choisir? Vers qui se tourner? Quelle que soit la spécialité, Angélique Gimenez est intransigeante sur un point: la formation. "Un professionnel non formé, qui ne connaît pas bien les TCA, risque de faire plus de dégâts! On a besoin des bons mots pour guérir, parce que les mots font mal."

Ensuite, elle recommande de s'entourer d'une équipe d'au moins deux personnes: "une pour le soin du "corps", de l'alimentation, et une autre pour le soin de "la tête": la confiance en soi, le regard qu'on pose sur son corps".

Certaines personnes auront besoin d'une hospitalisation en raison d'un trop mauvais état physique ou psychique. Mais le plus important se fait après, met en garde la Varoise: "La vraie guérison se fait dans l’environnement de tous les jours, parce que c'est là qu'on mange et qu'on vit".

Un monde sans TCA?

Des solutions pour guérir, c'est bien. Des solutions pour mettre fin définitivement aux troubles des conduites alimentaires, c'est mieux.

Dans un monde utopique, ils n'existeraient pas. Aujourd'hui, des pistes de réflexion peuvent faire avancer les choses.

"Déjà, arrêter de retoucher les photos qu'on voit dans les médias au sens large du terme, ça ne peut pas faire de mal", affirme Louise Aubery.

"Même si les gens savent qu'un corps est retouché, entre savoir et réaliser vraiment... Les gens apprécient ce qu’ils voient et veulent voir ces corps qui n’existent pas dans la vraie vie", confirme Angélique Gimenez.