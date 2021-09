Angoisse, stress, déprime… comment mieux prendre en charge notre santé mentale

"Comment mieux prendre soin de notre santé mentale?" C'est le thème du dossier du mois du service Solutions de Nice-Matin/Var-matin. Nos abonnés ont été 49% à voter pour cette thématique, qui fera l'objet d'une série de reportages. Ils ont préféré ce sujet à "Quelle place pour les arbres" et "Quels remèdes contre le mal-être au travail?". Sans doute parce que, depuis quelque temps, chacun se préoccupe un peu plus de sa santé mentale. "Jusque dans les années 1970, explique le neuropsychiatre varois Boris Cylrunik, on se posait la question autrement: il s’agissait alors de savoir comment affronter la souffrance prendre sa place de manière la moins douloureuse." Autrement dit, on vivait avec la souffrance, perçue comme une composante de la vie. Une conception venue, selon le spécialiste des origines chrétiennes de notre société: "On considérait que les femmes devaient souffrir en accouchant pour devenir vraiment mère; on méprisait les ouvriers s’ils osaient se plaindre de travailler 12 heures de suite sous le sol..." Or, depuis une cinquantaine d’années, l’idée que "la souffrance n’a aucune valeur de rédemption" a fini par faire son chemin. Et aujourd’hui, on ne veut plus souffrir. Boris Cyrulnik reprend la métaphore de la femme parturiente: "Elle peut désormais avoir une péridurale pour réduire la souffrance." Il en va de même pour les difficultés mentales: on peut les adoucir.

Aujourd'hui, on ne veut plus souffrir. On prend donc en main notre santé mentale au même titre que notre santé physique. Photo doc. Franck Fernandes.

"La santé mentale, c’est quand on se sent bien" Mais d’abord, c’est quoi la santé mentale? Selon le site du gouvernement sante.fr, il s’agit d’un "état de bien-être psychique et social qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler". C’est un élément constitutif et central de la santé en général. Le neuropsychiatre varois précise tout de même que, comme pour la santé physique, nous ne sommes pas tous égaux, n’avons pas tous les mêmes besoins. "On considère que la glycémie d’un individu est bien à 1 gramme (de glucose, Ndlr) par litre de sang, illustre-t-il. Cependant, certains font des malaises à 0,7 gramme, quand d’autres se portent à merveille à 0,4 gramme." Ainsi, il décrit la santé mentale comme "une transaction entre les besoins psychologiques de chacun et son entourage: C’est quand on se sent bien dans son être en relation avec des individus." En somme, on parle de santé mentale au-delà du pur médical, alors qu’elle a souvent été réduite à la "psychiatrie". "Ça peut arriver à tout le monde d'aller mal, note Hélène Brocq, psychologue clinicienne au CHU de Nice. Des accidents, événements de la vie externes, provoquent une fragilité interne. Les problèmes de santé mentale peuvent donc affecter chacun de nous. C’est ce sur quoi a mis le doigt Santé publique France dans son enquête Coviprev, menée de façon répétée depuis le mois de mars 2020 afin de suivre l’évolution des comportements et de la santé mentale des Français depuis le début de la crise sanitaire.

La santé mentale des Français se dégrade L'étude révèle que 20% des Français souffrent d’un état dépressif, soit 10 points de plus que dans un contexte hors pandémie. 65% d’entre eux font par ailleurs état de problèmes de sommeil, un chiffre supérieur de 16 points aux proportions habituelles. De manière générale, 31% des Français interrogés présentent des états anxieux ou dépressifs. En région Sud Paca, sur la période de janvier à août 2021, la moyenne mensuelle des consultations pour état dépressif est supérieure à 2019 (+17%). En Paca, en 2020, la moyenne mensuelle des consultations pour angoisse était supérieure par rapport à 2019 (+41 %), chez les 18 ans et plus, avant de connaître une baisse (-24% par rapport à 2020) depuis janvier 2021. (Sources Santé Publique France-Santé mentale en Paca)

La consommation de psychotropes en France est important. Une prise en charge plus précoce des troubles de santé mentale permettrait de la faire diminuer. Photo DR.

Stress, lassitude, anxiété ou dépression apparaissent ainsi à la faveur de la crise sanitaire, mais aussi du changement climatique ou encore de la pression professionnelle. "C'est un champ peu investi par rapport à la santé physique, pointe Hélène Brocq, psychologue clinicienne. Avec la pandémie, on a investi dans la santé physique, les tests PCR, la vaccination. Mais l'impact psychologique de la peur de mourir, l'angoisse réactionnelle liée au confinement n'a pas été prise en compte. C'est à l'image de ce qui se passe globalement. Or, on oublie que lorsqu'on n'investit pas dans les aspects psychologiques, on se retrouve dans des syndromes de glissement: la perte de l'envie de vivre, de manger chez des personnes dont le champ relationnel s'est rétréci. Des voix s’élèvent C’est notamment grâce à la parole publique que, peu à peu, le voile se lève sur les troubles de la santé mentale. "Ils sont maintenant mieux perçus dans la société, confirme Boris Cyrulnik, parce que les gens ne veulent plus souffrir." À l’instar de sportifs que l’on a vu jeter l’éponge au profit de leur santé mentale lors de grande compétition. En juin dernier, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, ex-numéro 1 mondiale, avait d’abord refusé de participer aux conférences de presse d’après-match, avant de renoncer totalement au tournois de Roland-Garros. Un peu plus tard, pendant les Jeux olympiques de Tokyo, c’est Simone Biles, la championne américaine de gymnastique multititrée, qui a préféré renoncer à certaines épreuves au profit de sa santé mentale. On pense aussi à Beyoncé: la star a annoncé, il y a quelques semaines, vouloir faire de sa santé mentale sa priorité. Au-delà de celles de célébrités, les voix d’experts s’élèvent aussi. Ainsi, avec trois autres (1), Boris Cyrulnik a récemment signé une tribune dans Le Monde, réclamant de faire de la santé mentale une grande cause nationale. 1. Natacha Collomb, anthropologue, spécialiste de la toute petite enfance et de la psypérinatalité; Hugo Dubert, cofondateur du cercle de réflexion Demain ensemble! pour penser le monde de l’après-Covid; Michel Dugnat, pédopsychiatre en périnatalité et psychiatre. Problème n°1: la prise en charge "Beaucoup de problèmes psy ne sont pas pris en charge, or ça coûte en traitements, arrêts maladie, hospitalisations, dénonce Hélène Brocq. La France est championne de la consommation de psychotropes. Si certains cas ont besoin de médicaments, d'autres non. Et c’est particulièrement là que le bât blesse. "On manque de pédopsychiatres en France, la filière est sinistrée", pointe Hélène Brocq. "Les psychologues ne sont pas remboursés. Les patients qui n'ont pas les moyens de consulter se retrouvent isolés, sans réponse. C'est discriminant." En France, les psychologues plaident pour que les patients bénéficient d'un remboursement des consultations et sans passer par la case médecin généraliste "qui complique le suivi". Aussi ce mardi 28 septembre seront-ils en grève.

Les jeunes sont aussi fragilisés. Leur santé mentale a été particulièrement affectée par les confinements successifs, mais aussi par la crise climatique: c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Photo doc. Patrick Blanchard.

La problématique de la prise en charge est particulièrement prégnante chez les jeunes. Or, ceux-ci sont en première ligne des troubles de la santé mentale. Ils ont subi de plein fouet les confinements successifs liés à la pandémie de Covid-19 et sont spécialement affectés par ce qu’on appelle désormais l’éco-anxiété. Selon une étude publiée par le journal scientifique The Lancet Planetary Health, un jeune, âgé de 16 à 25 ans, sur deux déclare souffrir d’éco-anxiété et se sentir "triste, anxieux, en colère, impuissant et coupable" face à la crise climatique. La raison aussi pour laquelle quatre jeunes sur dix hésitent à avoir des enfants. Au point que certains indicateurs laissent présager d’une "épidémie de suicide". C’est ce sur quoi alertaient quatre universitaires dans une autre tribune en début d’année. "Le signe d’une désorganisation de la société", selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik Pour Hélène Brocq, "il manque un créneau de soins psychologiques qui permettrait la prévention. Or plus tôt on consulte, moins ça se structure, moins la souffrance est grande et plus vite ça passe. Surtout chez les enfants." Comment améliorer la prévention? Intervenir en amont, pour prévenir les troubles. C'est sans doute l'une des clés pour une meilleure santé mentale, estiment les professionnels. C’est tout l’enjeu que porte la demande de faire de la santé mentale une grande cause nationale. "Renouveler la prise en charge" et "imaginer une politique de santé intergénérationnelle et territorialisée", écrivent les signataires de la tribune. Boris Cyrulnik précise: "Le bien-être mental, ça va être un enjeu prépondérant de notre société dans les années qui viennent." Celui-ci nécessite que des décisions soient prises au niveau politique. En effet, pour le neuropsychiatre varois et les auteurs de la tribune, il faut d’abord favoriser le bien-être mental tout au long de la vie. Avant même la naissance, "en sécurisant les femmes enceintes et leurs futurs enfants". Le début d’un processus qui permettrait à chacun, de la plus petite enfance à des structures intermédiaires de soutien de famille, en passant par une réévaluation de l’école, d’acquérir les "facteurs de protection plutôt que de vulnérabilité" afin d’"être en bonne santé mentale et de surmonter les événements de la vie". Et ainsi d’éviter le moment où la seule solution restante pour aller mieux est médicale. "Le programme de soutien à la parentalité est très intéressant de ce point de vue car on travaille sur les compétences psycho-sociales, renchérit Christian Pradier, chef du département de santé publique au CHU de Nice. Les événements traumatisants qui nous arrivent lorsque nous sommes des enfants ont un effet sur notre santé mentale. Ces expériences ont un effet pendant tout le reste de notre vie."

Parmi les propositions pour prévenir les troubles de la santé mentale, le soutien à la parentalité, pour éviter de se sentir submergé Photo X. G..