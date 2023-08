Amnesty France lance une campagne contre les armes à létalité réduite comme le LBD

"Aujourd'hui, tout coûte un bras, sauf manifester qui coûte aussi un oeil", peut-on lire sur l'un des visuels de la campagne. "Le cortège partira à 14h et deviendra funèbre à 16h", est-il écrit sur un autre.

D'abord diffusée sur les réseaux sociaux, puis en affichage urbain à partir du 28 août à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes, la campagne "vise à alerter sur l'urgence de réglementer le commerce et l'utilisation d'armes à létalité réduite qui ont, rien qu'en France, gravement mutilé des dizaines de personnes et conduit à plusieurs décès", avance Amnesty.

Dans le viseur, tout d'abord: l'usage des LBD 40 (lanceurs de balles de défense), dont Amnesty demande depuis plusieurs années la suspension dans l'attente d'une enquête sur leur utilisation.

Récemment, trois policiers du Raid ont été mis en examen, soupçonnés de tirs de LBD sur Mohamed Bendriss, 27 ans, mort dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille lors des émeutes ayant suivi la mort de Nahel. Dans ce contexte, les LBD ont aussi été à l'origine de plusieurs éborgnements.

L'ONG rappelle également sa volonté d'interdire l'usage des grenades lacrymogènes et celles de désencerclement, qu'elle juge "particulièrement dangereuses" au vu des mutilations (assourdissements, brûlures, mains arrachées...) observées sur des manifestants.

"Il faut marquer les esprits car nous avons atteint un point où on ne peut pas rester sans réaction", commente auprès de l'AFP Jean-Claude Samouiller, président d'Amnesty France.

En parallèle, l'ONG recueille des signatures dans le cadre d'une pétition mondiale dédiée, qui sera remise lors de la résolution discutée à l'Assemblée générale des Nations unies au printemps 2024 et qui vise à encadrer ces armes.

En mars, Amnesty a dénoncé leur usage "généralisé, abusif et non conforme au droit international" lors des opérations de maintien de l'ordre, sur les cinq dernières années et dans plus de 30 pays, dans son rapport intitulé "Mon œil a explosé".

Celui-ci relève qu'entre 1990 et 2017, 1.984 personnes dans le monde ont ainsi été blessées par un projectile à impact cinétique, 53 en sont mortes et 300 se trouvent désormais en situation d'invalidité permanente.