Allocution d'Emmanuel Macron: le chef de l'Etat entend bien "booster" la campagne pour la troisième dose

Crise sanitaire, réformes à venir, relance économique... Les sujets que pourraient aborder le chef de l'Etat ce mardi 9 novembre ne manquent pas. Quatre mois après avoir annoncé la fin des tests gratuits et l'extension du pass sanitaire, que le Parlement vient d'autoriser jusqu'au 31 juillet prochain, Emmanuel Macron prendra la parole pour la première fois, hors crise afghane, pour s'adresser aux Français sur différents sujets.

Ceux-ci n'ont bien sûr pas été communiqués à l'avance mais d'après Gabriel Attal, le chef de l'Etat s'exprimera sur la situation sanitaire ainsi que sur la relance, les réformes et d'autres sujets d'actualité. Un rendez-vous en forme de clause de revoyure : le chef de l'Etat avait en effet expliqué qu'il reviendrait s'expliquer devant les Français à l'automne. Nous y sommes désormais mais que pourrait annoncer le chef de l'Etat?

Vers un conditionnement du pass sanitaire à une troisième dose?

De sources gouvernementales, on sait que cette allocution sera calquée sur le modèle de l'allocution du 12 juillet dernier et que la question de la troisième dose sera abordée. Depuis quelques semaines, cette troisième dose et son conditionnement au pass sanitaire sont devenus le cheval de bataille du gouvernement qui n'a de cesse d'encourager les publics ciblés par cette campagne de rappel, à se faire vacciner.

En déplacement vendredi dernier à Montpellier, le Premier ministre Jean Castex a dit à l'AFP que l'exécutif réfléchissait à cette piste "sans doute plus que la piste de la vaccination obligatoire pour les plus de 65 ans". Il a promis une "réponse bientôt". Et si "bientôt" était demain? Car cette intervention est destinée à "revitaliser la campagne vaccinale" selon le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.

Une troisième dose à la peine

Dans les faits, cette troisième dose peine encore à trouver son public. Pour l'instant, moins de la moitié des personnes éligibles, les plus de 65 ans et les plus fragiles, ont reçu leur dose de rappel. Tous les soignants éligibles eux aussi, n'ont pas reçu cette troisième injection.

Alors la vaccination deviendra-t-elle obligatoire pour les populations à risques? Faudra-t-il conditionner la validité du pass sanitaire à une troisième dose ? Cette troisième sera-t-elle généralisée à la population générale comme en Israël ou en Allemagne? Ces questions devraient être tranchées lors du Conseil de défense qui aura lieu quelques heures avant cette allocution.