"Aller au contact des plus démunis": comment le Secours Populaire s'organise dans les Alpes-Maritimes face au coronavirus

"Beaucoup d’associations humanitaires ont interrompu leurs distributions alimentaires alors que dans le même temps nous recevons sur nos antennes beaucoup d’appels de personnes confinées qui n’ont pas à manger. C’est pourquoi à partir de ce jeudi, avec des bénévoles d’autres associations d’ailleurs qui rongent leur frein de ne pas pouvoir faire de maraudes, nous allons pouvoir aller au contact des plus démunis tous les jours. Désormais l’après-midi."

"Si nous avons décidé de créer ces maraudes de jour et fermer celles de nuit c’est pour éviter les points fixes de regroupement qu’elles engendraient inévitablement où il était difficile de faire respecter les distances de sécurité."

"L’avantage des maraudes de jour dans des rues qui sont désormais désertes c’est que l’on va pouvoir repérer immédiatement les SDF et les servir eux aussi sans qu’ils aient à se déplacer."

"Et, en relation avec les CCASS et le 115, nous irons aussi livrer des colis alimentaires directement au domicile, dans les hébergements d’urgence, directement là où se trouvent les personnes en situation de grande précarité et d’isolement à Nice, Cannes, Saint-Laurent... En essayant d’étendre au maximum ce dispositif en complément de l’action menée par le Samu Social."

"Actuellement nous appelons tous nos bénéficiaires, cela concerne des centaines et des centaines de familles, afin d’identifier celles qui se trouvent en difficulté. Et c’est le cas notamment de personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou rester debout longtemps pour faire la queue dans les supermarchés."

"C’est pourquoi nous sommes en train de mettre en place ce système de livraison à domicile car, aujourd’hui, les CCASS sont débordés face à une augmentation de la demande. C’est pourquoi nous allons les renforcer. Afin que ces personnes en grande fragilité puissent elles aussi respecter le confinement."

"Assez de denrées pour 8 jours"

"Pour l’instant nous avons assez de denrées. Mais au-delà de 8 jours ça risque d’être plus compliqué. Nos bénévoles vont continuer à aller dans les supermarchés récupérer les invendus, mais avec le vent de panique ces derniers sont dévalisés et il y a en réalité de moins en moins d’invendus."

"Nous avons jusqu’à present bénéficié de la générosité des restaurateurs qui nous ont donné leurs stocks puisqu’ils fermaient. Cela nous donne une visibilité sur les 8 prochains jours. Au-delà nous n’en avons plus."

"Ces personnes précaises sont les invisibles. Aujourd’hui personne ne parle d’eux. Ils sont oubliés complètement sur le plan sanitaire. Sachant que l’hygiène est déjà un vrai problème pour eux au quotidien."

"C’est plus que jamais prévenant. Alors que nombre d’entre eux souffrent de pathologies et sont déjà dans une situation de grande fragilité. C’est pour ça que nous essayons d’identifier ceux qui pourraient avoir besoin de soins. Il faut que les gens, les voisins, n’hésitent pas à nous signaler ces cas difficiles."