Allégement des restrictions, faux vaccins, bilan... On fait le point sur la pandémie de Covid-19 dans le monde

retour à la normale "mi-avril" en France?

Le gouvernement français espère "un retour à une vie plus normale (...) peut-être dès la mi-avril", même si d'ici là auront lieu "des semaines de gros temps", a déclaré son porte-parole Gabriel Attal, en précisant que le Premier ministre Jean Castex tiendra jeudi une conférence de presse.

L'Espagne franchit le seuil des 70.000 morts

L'Espagne a franchi mercredi la barre des 70.000 morts, après avoir connu le mois le plus meurtrier de la Covid-19 depuis la première vague.

Mais les indicateurs montrent que la situation sanitaire s'améliore, en particulier dans les maisons de retraite, où ont été injectés les premiers vaccins.

Assouplissement progressif en Allemagne

La chancelière allemande Angela Merkel a accepté mercredi soir un déverrouillage progressif du dispositif anti-Covid en Allemagne, cédant à un mécontentement croissant dans l'opinion et au sein de son propre gouvernement à sept mois des élections législatives.

Le pays va aussi autoriser le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans.

Le vaccin d'AstraZeneca pour les seniors en Belgique

Le vaccin d'AstraZeneca va finalement être administré aux plus de 55 ans en Belgique, permettant aux autorités de "commencer immédiatement" la vaccination anti-Covid des personnes âgées, a annoncé mercredi soir le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

La Grèce prolonge son confinement

La Grèce a annoncé que le confinement serait à nouveau prolongé jusqu'au 16 mars et s'accompagnerait de mesures encore plus restrictives, alors que le pays traverse la période "la plus dure de la pandémie".

Biden exhorte à la prudence

Le président Joe Biden a vivement critiqué mercredi la levée des restrictions anti-Covid dans certains Etats américains, une polémique appelée à trouver des échos dans d'autres pays quand ceux-ci auront réussi à se procurer les précieux vaccins.

"La dernière chose dont nous avons besoin est d'un raisonnement préhistorique qui affirme que tout va bien actuellement, "retirez vos masques", "oubliez tout ça"", a lancé le président démocrate, fidèle au message de prudence qu'il martèle sur le sujet de la pandémie.

Premières saisies de faux vaccins

Environ 2.400 doses de faux vaccins ont été saisies en Afrique du Sud, tandis qu'un réseau de vaccins contrefaits a été démantelé en Chine, a annoncé Interpol, en prévenant qu'il ne s'agissait que de "la face émergée de l'iceberg".