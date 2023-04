Alice, Laurent, Fabienne... Comment le téléphone portable a révolutionné leurs vies

Accropositive. Fabienne, 54 ans, invente des mots lorsqu’il s’agit de définir sa relation avec son smartphone. Il correspond, dit cette habitante d’Aspremont, à son style de vie un peu nomade de professeur de musique au conservatoire de Nice. "Je ne travaille pas derrière un bureau, avec des horaires fixes, alors c’est parfait pour moi."

Tout le contraire de Laurent. Ce graphiste toulonnais a beau avoir exactement le même âge, sa vision du portable est à l’opposé de celle de Fabienne. "L’intérêt du smartphone, je ne le vois pas: ce que j’ai à faire sur Internet, je peux le faire depuis un ordinateur. Quand je travaille, je passe huit à dix heures sur un écran : je ne vais pas m’en rajouter."

"Quand je vois les gens qui ont un smartphone… lâche-t-il encore. Des couples ou des amis qui, réunis, n’échangent pas parce qu’ils sont sur leur téléphone. Pour moi, c’est inconcevable, même si eux passent sûrement un bon moment…"

Si le Varois se contente de "rester au Moyen-Âge", comme on le lui répète, avec son "petit et solide Samsung", c’est parce que dernier ne craint pas grand-chose.

"Moi, ce qui m’intéresse, c’est le côté miniature. Les grands smartphones fragiles, je ne trouve ça vraiment pas pratique. Je fais beaucoup de randonnées, donc il est hors de question que je me balade avec un objet fragile qui vaut un salaire."

Fabienne, elle, reconnaît avoir un temps été une "fashion victime du smartphone". Dorénavant toutefois, elle ne se "ruine plus pour avoir le dernier modèle". Elle en est ainsi à la version 2018 de l’iPhone. "Il est très bien", lâche-t-elle, témoignant de sa capacité à raison garder. Elle répète: "Accropositive!" Et d’expliquer: "Les gens disent que c’est de la dépendance, mais en fait je m’en sers pour tout : pour lire, pour consulter l’appli de Nice-Matin, pour faire mon shopping."

Je vois son utilité, je n’ai pas l’impression de le subir. Fabienne, Aspremont.

Quant aux réseaux sociaux, elle les utilise aussi avec parcimonie et en a coupé les notifications: "C’est moi qui décide quand je consulte." Pas son téléphone qui la sonne!

Ce qui ne l’empêche pas d’avoir un rapport quasi affectif avec lui. "Je l’adore." Ce lien s’est forgé dès son premier appareil, en 1997. "Mon Nokia, c’est mon chéri qui me l’a offert. Il avait eu le sien l’année d’avant." C’était alors le tout début de la démocratisation du téléphone portable. "À l’époque, il y en avait peu autour de moi alors ça surprenait. Ça m’a beaucoup plu tout de suite. Je revois le plaisir d’appeler depuis la rue: c’était la mobilité, la liberté." Si le Nokia n’est plus, le numéro est resté. Le chéri, lui, est devenu le mari.

Un outil indispensable

Le smartphone a aussi des usages professionnels : des app dédiées à nos métiers, comme ici Pronote pour l’Éducation nationale, sont disponibles. Photo d’illustration L. B..

"Toute ma vie est dedans, je ne peux pas m’en passer." Une phrase que Fabienne pourrait clairement prononcer. Elle est en fait de Vincent, 29 ans, qui dit utiliser l’ensemble des fonctionnalités de son smartphone. Sur une échelle d’un à cinq, ce Mentonnais, professeur de sciences économiques au lycée Calmette de Nice, met la note de quatre à sa dépendance. Pourquoi pas cinq?

Parce que quand je vois mes élèves pour qui le simple fait de ne pas l’utiliser pendant une heure est compliqué, je me dis que j’ai encore un peu de marge! Vincent, Menton.

Et comme en écho, Alice, 14 ans, éclate de rire quand on lui demande si elle juge son usage raisonnable. "Je m’énerve parfois contre moi-même, admet cette collégienne toulonnaise, parce que, par moments, je me dis qu’il faut que j’arrête de regarder mon tel, que je pourrais faire autre chose." Elle soupire: "Je pète un câble quand je ne l’ai pas!"

Vincent constate cependant qu’il n’a pas non plus le même usage que ses collègues plus âgés, dont certains n’hésitent pas à laisser leur téléphone en salle des profs lorsqu’ils ont cours. "Moi, je l’utilise même en classe." Non pas à des fins personnelles, mais pédagogiques. "Par exemple, avec Pronote."

L’aspect purement utile et un réseau infaillible, c’est ce qui pourrait convaincre Laurent, le Toulonnais réfractaire, de s’y mettre davantage. "Pour moi, le téléphone reste un outil." Dont il a tout de même pu constater les avantages. "Il y a quelque temps, je suis tombé et me suis cassé la cheville lors d’une randonnée dans les gorges du Tarn. Comme je ne connaissais pas bien le coin, j’ai pu transmettre les coordonnées GPS aux pompiers."

Et puis, tout en restant sur la défensive, le graphiste se rend bien compte qu’il est désormais difficile de se passer de smartphone. "On a de moins en moins le choix de son usage. Je pense notamment aux QR codes dans les restaurants pour avoir le menu sans smartphone pas de carte!"

"C’est comme la voiture, philosophe le Dr Bertrand Fritsch, 75 ans. Quand mon grand-père a eu la première, ça semblait incroyable, désormais, c’est normal. C’est pareil pour le téléphone et comme pour toutes les innovations."

Radiocom 2000 ou la 1G

Avec son collègue le Dr Frédéric Boudard, 72 ans, le Toulonnais a été pionnier de la téléphonie mobile. Le 1er janvier 1988, les deux chirurgiens sont parmi les premiers à disposer d’un téléphone portable. Ou plutôt transportable. Un appareil encombrant fonctionnant sur le réseau Radiocom 2000, le premier réseau français de téléphonie mobile. La 1G ! "Une valise contenait la batterie. Ça pesait plus de six kilos en plus du téléphone en lui-même!", se souvient Bertrand, tandis que Frédéric explique: "Nous fondions l’Urgence main Var et nous savions que nous serions de garde tous les deux un jour sur deux. Il fallait donc que nous soyons joignables tout le temps: on dormait avec!"

Les docteurs Boudard et Fritsch sont les fondateurs de la Clinique de la main à Toulon. C’est pour répondre aux urgences qu’ils ont investi dès 1988 dans un appareil fonctionnant sur le réseau Radiocom 2000. Photos V. R..

Les deux hommes se souviennent ainsi de cette phrase: "Radiocom 2000, ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant…"

Le réseau dont jouissait leur appareil aurait fait rêver Laurent. "Ça marchait parfaitement ! Probablement mieux qu’aujourd’hui", affirme le Dr Fritsch, qui se souvient du signal qu’envoyait l’appareil les rares fois où il ne captait plus: "J’avais l’habitude d’aller me promener dans la vallée du Gapeau, mais je ne pouvais pas quand j’étais de garde car il n’y avait pas du tout de réseau là-bas! C’était le seul endroit!"

Époque surréaliste

"C’était très pratique, malgré le poids", note à son tour le Dr Boudard. D’ailleurs, il souligne qu’un peu plus tard, lui et son collègue ont investi dans un modèle plus compact. Investi, c’est le mot. Bertrand Fritsch se souvient d’avoir dû contracter un emprunt pour acquérir cet appareil. D’autant plus cher qu’à l’époque, les deux médecins payent bien sûr pour les appels émis, mais aussi pour les appels reçus!

Avec le Radiocom 2000, le forfait illimité n’existait pas. Bertrand, Toulon.

Une époque lointaine et qui semble incroyable à la jeune Alice. "Ça me paraît impossible de rentrer chez moi et de ne pas pouvoir parler à mes amis. Comment les gens faisaient-ils pour se donner des nouvelles?" La Toulonnaise n’imagine même pas que près de trente ans en arrière les adolescents aient tout simplement pu décrocher le téléphone familial pour passer des heures en ligne avec leurs amis.

Qu’il ait fallu aux jeunes d’alors attendre la sortie d’un magazine pour avoir des nouvelles de leurs stars favorites, plutôt que d’accéder à elles via les réseaux sociaux sur leur smartphone, a pour elle un air surréaliste. "Ce que j’aime avec les réseaux, c’est qu’on peut avoir un échange avec une personne célèbre qu’on aime." Elle pense par exemple au Youtubeur Matsu qu’elle apprécie. Qu’importe qu’elles soient virtuelles, pour l’adolescente, "ça crée de vraies relations".

Elle-même n’a pas droit aux réseaux sociaux, ses parents étant, dit-elle, assez stricts en la matière. Alice a, en revanche, un temps eu l’autorisation d’installer Snapchat, mais elle a décidé de supprimer l’app de partage de photos et vidéos. "J’y passais trop de temps", reconnaît-elle.

Alice, Toulonnaise de 14 ans, a du mal à se figurer l’époque où les téléphones portables n’existaient pas. DR.

La jeune fille en est tout de même, estime-t-elle, a une consommation de quatre ou cinq heures de téléphone par jour. Principalement, sur YouTube, pour communiquer avec ses amis, mais aussi pour écouter de la musique et même dessiner ses mangas, sa passion.

Un usage raccord avec ses besoins d’adolescente, finalement pas si différent de celui des deux médecins toulonnais. Depuis leur Radiocom 2000, ils ont en effet observé l’évolution de la téléphonie mobile et s’y sont conformés. L’un possède un iPhone, certes un peu ancien, l’autre un CrossCall, appareil particulièrement solide et étanche conçu pour les activités de plein air. Ils les utilisent au mieux de leurs possibilités et ne s’en émeuvent pas. D’ailleurs, "le mal", le Dr Fritsch ne le voit pas sur un usage parfois excessif des portables. Pour lui, "ce qui est embêtant, c’est la pollution que ça engendre et la gabegie d’énergie que ça nécessite".

Une forme d’exclusion?

Les fondateurs de la clinique de la main n’ont en revanche pas connu ce moment de flottement où il est temps d’avoir son premier téléphone. Et où ne pas être dans le bon tempo peut vite se révéler différenciant. Or, note Vincent, à Menton, "quand on est ado, on veut être comme tout le monde et être comme tout le monde, c’est avoir un téléphone". Il se souvient avoir eu le sien alors qu’il était en troisième. "J’étais en retard : tous mes copains en avaient déjà depuis un an ou deux. Alors oui, je l’attendais avec impatience. Je me souviens super bien du jour où je l’ai eu. C’était un LG View, avec une carte prépayée et le SMS –de 160 caractères maximum!– à dix centimes."

Le prof niçois avait alors 15 ans. Il constate que depuis, l’âge du premier téléphone s’est décalé et que les enfants ont désormais un téléphone plus tôt qu’à son époque.

Alice, à Toulon, a en effet eu son premier téléphone plus jeune. Elle avait 12 ans. Et était en fait elle aussi "en retard".

Je n’étais pas parmi les derniers. J’étais la dernière! Alice, Toulon.

"C’était vraiment difficile, parce que je me retrouvais à ne pas savoir de quoi les autres parlaient, je n’étais pas au courant de plein de choses…" Une forme d’exclusion.

Pour autant, elle se dit à son tour "choquée" lorsqu’elle voit des élèves de CP avec un téléphone. Elle s’interrompt avant de s’exclamer: "Oh mais je suis vieille!"

Ou comment l’adolescente se retrouve à la place de ses parents, eux-mêmes ayant certainement interloqué les leurs. Et ainsi de suite depuis cinquante ans… et sûrement pour les cinquante années à venir!