Alex - Episode 21: “Faire table rase pour construire quelque chose de mieux”, confie Charles Claudo dans la Roya

À 58 ans, Charles Claudo, enfant de La Brigue, est attaché viscéralement à sa vallée de La Roya. Un mois après le passage de la tempête, il co-fondait déjà une association pour se projeter sur une reconstruction tirant toutes les leçons écologiques de la catastrophe.

Chez Remontons La Roya, on cause vélos à hydrogène, friperie créative, énergie verte, slow tourisme... et on agit. Un engagement comme une évidence sur ces terres très fertiles pour le militantisme.