Alain Cocq, militant de la fin de vie digne, est mort dans un suicide assisté en Suisse

Alain Cocq, 58 ans, atteint d’une maladie incurable et qui avait fait deux grèves des soins et de la faim en 2020 pour réclamer le droit à l’euthanasie, est décédé ce mardi 15 juin dans la matinée en Suisse par suicide assisté, a annoncé son entourage.

"Je tiens à vous informer, par la présente, de mon décès dans la dignité, dans le cadre d’une procédure de suicide assisté en Suisse", écrit Alain Cocq dans une lettre ouvert adressée au Président de la République, au gouvernement et aux parlementaires et diffusée par ses soutiens.

En France, la fin de vie est règlementée par la loi Leonetti-Claeys du 2 février 2016. Celle-ci permet la sédation profonde mais interdit l'euthanasie ou le suicide assisté. L'administration d'un sédatif profond est autorisée seulement si le patient est atteint "d'une affection grave et incurable" et si son "pronostic vital est engagé à court terme et présente une souffrance réfractaire aux traitements".

Ce qui n'était pas le cas d'Alain Cocq dont la maladie évoluait lentement.