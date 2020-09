Al Qaïda renouvelle ses menaces contre Charlie Hebdo

Le raid meurtrier contre Charlie Hebdo "n'était pas un incident ponctuel", avertit l'organisation jihadiste, selon le groupe américain Site, spécialisé dans la surveillance des organisations jihadistes.

Al Qaïda évoque les "héroïques frères Kouachi", auteurs de l'attaque, qu'ils avaient revendiqués au nom d'Al Qaïda au Yémen avant d'être tués par les forces de l'ordre.

Pour marquer l'ouverture du procès à Paris des attentats contre Charlie Hebdo, des policiers et une supérette juive ayant fait 17 morts dans la capitale française en janvier 2015, le journal satirique a remis en une les caricatures de Mahomet, qui avaient fait de l'hebdomadaire une cible des jihadistes.

"Préparez-vous"

Le président Macron a "donné son feu vert" à cette réédition, accuse encore Al Qaïda.

"Si votre liberté d’expression ne respecte aucune limite, préparez-vous à vous confronter à la liberté de nos actions", menace l’organisation jihadiste dans sa publication, parue ce 11 septembre, date anniversaire des attentats de septembre 2001 contre les États-Unis fomentés par le groupe jihadiste.

Au procès qui vient de s’ouvrir, quatorze accusés, dont trois jugés par défaut, sont soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Saïd et Chérif Kouachi, et à Amédy Coulibaly, auteurs des tueries qui avaient fait 17 morts, entre le 7 et le 9 janvier 2015, et suscité un mouvement contre le terrorisme le 11 janvier en France.