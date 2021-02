Airbus dans le rouge en 2020 mais limite les dégâts de la Covid-19

Mais pour Guillaume Faury, il faut rester "humble et vigilant" face aux incertitudes. "Le rythme de la reprise ne dépendra pas seulement de l'évolution de la pandémie, du taux et de l'efficacité des vaccinations, mais aussi des décisions des gouvernements, s'ils choisissent de renforcer encore les restrictions de voyage", a-t-il justifié lors d'une téléconférence de presse.

Comme l'an passé, le groupe indique qu'il ne proposera donc pas de dividende pour l'année 2020 afin de préserver sa trésorerie nette, de 4,3 milliards d'euros à la fin de l'année.

Commandes en berne

Pour s'adapter à une reprise du trafic aérien qui ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'entre 2023 et 2025 - l'activité moyen-courrier redémarrant en premier -, l'avionneur a baissé au printemps ses cadences de production de 40%.

Il prévoit d'augmenter toutefois cette année celles de ses monocouloirs et de passer de 40 avions de la famille A320 par mois (A319, A320 et A321) à 43 au troisième trimestre et 45 au quatrième trimestre 2021. Il tablait avant la crise sur 63 appareils par mois en 2021.

En dépit de livraisons en berne en 2020, une partie des compagnies cherchant à les reporter afin de préserver leurs liquidités en attendant des jours meilleurs -près de 100 appareils produits restent à livrer-, Airbus a réussi à dégager un bénéfice opérationnel ajusté de 1,7 milliard d'euros et prévoit 2 milliards pour 2021.

Ses activités Défense et spatial (660 millions d'euros) et Hélicoptères (471 millions) ont permis de compenser la chute de 90% du bénéfice opérationnel ajusté de la division Avions commerciaux (618 millions).

Plusieurs charges conduisent à la perte finale: Airbus a provisionné 1,2 milliard d'euros pour financer son plan de restructuration et enregistré 385 millions de coûts liés à la fin du programme de très gros porteur A380 et 480 millions pour des réévaluations comptables.