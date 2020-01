Airbnb sur la Côte d'Azur; Harry-Meghan, réunion familiale; Accident mortel de kayak: voici votre brief info de ce dimanche matin

Le point sur la circulation. Rien de particulier à cette heure sur le réseau routier et autoroutier des Alpes-Maritimes.

Bonne route et soyez prudents.

La météo. Journée grand soleil ce dimanche sur la Côte d'Azur.

ET DANS L'ACTU

On sait combien Airbnb a versé de taxe de séjour aux villes de la côte d'Azur en 2019. La plateforme s’engage à verser pour 2019 quelque 58 millions d’euros aux communes, au titre de la taxe de séjour. Dont plus de 10 millions dans la région et près de 4 millions dans les A.-M. La fin du « black » ?

Harry-Meghan, réunion familiale royale samedi. La reine d'Angleterre Elizabeth II organisera une réunion lundi avec le prince Harry afin de tenter de résoudre la crise déclenchée par l'annonce choc du couple Harry-Meghan de se mettre en retrait de ses obligations, selon la presse britannique.

Accident mortel de kayak. Trois adultes ont trouvé la mort dans un accident de kayak en Baie de Somme après une sortie en mer samedi, et une quatrième personne, un adolescent, a été retrouvée en hypothermie, a annoncé dimanche la préfecture de la Somme.