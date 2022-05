Affaire PPDA: l'ex-présentateur perd sa dernière émission sur France 5

La télé et Patrick Poivre d'Arvor, c'est fini: l'ex-star, accusée d'agression sexuelle et de viols, n'assurera plus la voix off de l'émission "Une maison, un artiste", qui revient cet été sur France 5, a indiqué France Télévisions à l'AFP vendredi, confirmant une information du Parisien.